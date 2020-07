Piazza del Popolo si rifà il look, nuove luci a led per obelisco e fontane

Nuovi proiettori di luci a led di ultima generazione, con ottiche di precisione che migliorano l’effetto cromatico dell’illuminazione d’accento e producono una riduzione dei consumi energetici: sono loro i protagonisti della nuova luce artistica che da venerdì sera abbraccia la cornice di piazza del Popolo. All’accensione, oltre la sindaca Virginia Raggi anche Giovanni Papaleo, direttore operativo di Acea.

Il progetto di light architecture, che ha riguardato nello specifico l’obelisco al centro della piazza, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale-Dipartimento Simu e ACEA, è stato realizzato dalla multiutility. Non solo, nell’ambito dell’intervento anche la manutenzione dell’illuminazione della Fontana dei Leoni, costituita da quattro vasche alla base dell’obelisco, e di altre due fontane poste ai lati come la Fontana della Dea Roma e la Fontana del Nettuno. Anche in questo caso i vecchi punti luce (venti per ogni fontana) sono stati sostituiti da quaranta moderni proiettori LED ad immersione. I nuovi impianti, che vanno a completare la recente trasformazione a LED dei lampioni della piazza, sono dotati di un sistema di telecontrollo che permette di gestire l’illuminazione in maniera più veloce ed efficiente.

“Questi proiettori di ultima generazione riducono i consumi, hanno un’ottima resa cromatica e, con un minimo impatto estetico, aumentano la precisione delle ottiche e esaltano l’architettura di monumenti e fontane” ha spiegato il direttore operativo di ACEA, Giovanni Papaleo. “Rendiamo ancora più suggestiva ed affascinante una delle piazze più belle al mondo, nel cuore del centro storico. Coniughiamo anche in questo caso la tutela di questi luoghi e una particolare attenzione all’ambiente utilizzando lampade a LED a basso consumo energetico” ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Una piazza così bella non poteva essere lasciata senza una vera illuminazione”, ha commentato Daniela Porro, a capo della Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

La serata è stata allietata dalla proiezione di giochi di luce e videomapping sull’obelisco, sulle fontane e sulla porta di Piazza del Popolo. Presente all’evento anche l’artista Franco Ricordi e la Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.