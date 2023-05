Piazza dei Navigatori, via a nuovi cantieri: parte la realizzazione della “foresta romana”

In piazza dei Navigatori stanno per arrivare nuove transenne. Sono quelle che servono a delimitare l’area d’intervento per la fase 2. Quella che prevede l’avvio delle opere principali previste nel quadrante.

La nuova fase di cantieri

“Entro la metà di luglio partono i nuovi cantieri di piazza dei Navigatori – ha annunciato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia – ed entro quella data, quindi, è previsto l’avvio dei lavori per demolire l’attuale bocciofila di via delle Sette Chiese che sarà sostituita da un nuovo spazio destinato alla stessa attività. Verrà inoltre sistemato il verde e realizzata un’area ludica”. Ma non sono questi gli interventi più attesi.

La Foresta Romana

La novazione della convenzione urbanistica di piazza dei Navigatori prevede infatti anche la costruzione di un edificio “green”. Per l’estate, infatti, è stato messo in agenda anche l’avvio dei cantieri per la costruzione della Fo.Ro. la “Foresta Romana”. “Abbiamo fatto una riunione per avere degli aggiornamenti sia sul progetto firmato da Mario Cucinella, che sulle altre operazioni previste nel quadrante” ha spiegato Veloccia, che conferma l’indiscrezione secondo cui, anche i lavori per il palazzo dell’archistar, dovrebbero partire per la metà di luglio.

L’edificio, previsto tra via delle sette chiese e via Cristoforo Colombo, si candida ad essere “un simbolo a Roma dell’architettura romana e di rigenerazione”. Come nel bosco verticale progettato da Boeri a Milano, anche l’edificio capitolino accoglie molti arredi verdi, con alberi ed arbusti a formare una sorta di copertura boschiva sull’ultimo piano. Tredici, invece, sono i livelli in cui si articola l’edificio, ad uso residenziale “con spazi destinati anche all’ housing sociale” ha sottolineato Veloccia, e con un piano dedicato anche alle attività commerciali.

Il restyling del quadrante

“Nell’ambito del progetto che interessa il quadrante è prevista anche la costruzione di un parcheggio multipiano” ha spiegato l’assessore Veloccia “si sviluppa su tre livelli, due seminterrati ed uno sul piano stradale e sarà in grado di accogliere circa 150 posti auto”. A completare il restyling di piazza dei Navigatori contribuirà anche la realizzazione di un nuovo mercato rionale, in sostituzione di quello presente a livello stradale.

I lavori invece avviati a febbraio hanno riguardato altre opere, che rientrano comunque nel novero di quelle scelte dai cittadini con il progetto del bilancio partecipativo lanciato dalla precedente amministrazione e finanziato con i circa 17 milioni di euro previsti della convenzione urbanistica. Tra gli interventi già avviati quelli finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclopedonali all’interno dei nuovi giardini, la posa di nuove panchine e lampioni illuminati a led.

