Piazza dei Cinquecento, la trasformazione è partita: "Diventerà un luogo ordinato ed accessibile"

La riqualificazione di piazza dei Cinquecento, prevista per il Giubileo, è cominciata. I cantieri sono partiti lunedì 9 ottobre e, per consentire il restyling previsto, da qui all’anno santo si susseguiranno una fase di cantieri che modificheranno l’attuale capolinea degli autobus e non solo.

Come deve diventare il piazzale davanti Termini

L’intervento, che complessivamente è finanziato con 30 milioni di euro – 18 arrivano dal Mims – prevede la riqualificazione dello spazio pubblico “con l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra la stazione Termini e le emergenze di valore storico e monumentale presenti nell’area, quali il complesso del Museo Nazionale Romano, con le Terme di Diocleziano e il Palazzo Massimo”. Parallelamente si lavora alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico di superficie, sia per gli autobus che per le fermate dei taxi.

La piazza, ha ricordato l’Anas durante la commissione mobilità organizzata il 12 ottobre, “sarà pedonalizzata con una pavimentazione di pregio e, dov’è possibile, sarà realizzato un arboreto dal marciapiedi di via De Nicola fino a metà piazza”. Ma quello è il risultato finale, da raggiungere “attraverso una successione di fasi non modificabili” che in commissione sono state sintetizzate e che appunto sono già partite lunedì scorso, con la chiusura del parcheggio.

La riorganizzazione del servizio taxi e degli autobus

Per quanto le modifiche al capolinea, il punto critico è stato ravvisato nell’uscita degli autobus su via Giolitti. “Stiamo valutando con il comando generale, come fare per diminuire provvisoriamente il traffico su quella strada”. Per farlo si dovrà modificare la viabilità dal tunnel Turbigo e per la prossima settimana verrà presentato un apposito rapporto a Roma servizi per la mobilità. “In ogni caso – ha spiegato Anas, che è il soggetto attuatore dell’intervento che interessa tutta la piazza - ci sarà un semaforo che alternerà l’uscita degli autobus con il traffico di via Giolitti”.

Relativamente ai taxi “il nuovo molo prevede una zona di drop off ed una zona di accumulo. Si possono lasciare gli utenti e poi accordarsi con l’auto oppure si può prendere la corsia di marcia e tornare indietro” è stato chiarito dai responsabili di Anas. Ma anche per quanto riguarda i taxi, la riorganizzazione non sarà immediata ed interesserà anche via Marsala.

Un piazzale da rendere ordinato ed accessibile

“La riqualificazione dello snodo di Termini è importantissima per la nostra amministrazione ed è fondamentale che Piazzale dei Cinquecento possa tornare ad essere un luogo ordinato ed accessibile – ha commentato a margine della seduta il presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola – Sicuramente le diverse offerte del trasporto pubblico, di linea e non, dovranno essere collocate in modo da essere fluide e facilmente accessibili per i lavoratori e le lavoratrici del settore e per gli utenti. Per questo abbiamo seguito con attenzione il progetto insieme a tutti i soggetti coinvolti, a partire da quello attuatore Anas presente oggi in Commissione, al fine di superare le criticità emerse in questi mesi”.

Difficile valutare, oggi, se le soluzioni prospettate saranno all’altezza delle aspettative. Per il Giubileo l’assetto del piazzale sarà comunque ridisegnato. E ci saranno più alberi, più spazio ai pedoni, ed una riorganizzazione complessiva dei capolinea dei bus e dei moli per i taxi.