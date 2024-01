Lavori a Termini, da lunedì "rivoluzione" per bus e traffico. Tutte le informazioni

I lavori dovevano iniziare entro dicembre 2023, una volta terminata la cantierizzazione dell’area. Seppur con un po’ di ritardo, dalle ore 5.30 di lunedì 22 gennaio, inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza dei Cinquecento, davanti la stazione Termini. Interventi che, per forza di cose, modificheranno la viabilità della zona, trasporto pubblico compreso. Parcheggi chiusi, moli dei taxi spostati, tre capolinea provvisori degli autobus: la piazza cambierà radicalmente per essere pronta per il Giubileo 2025. Al termine dei lavori, infatti, l’area sarà completamente ridisegnata con ampi spazi pedonali, un nuovo arredo urbano e un capolinea bus completamente rinnovato a vantaggio di romani e turisti.

Chiusa via Giolitti, come cambia la viabilità privata

Da lunedì gli automobilisti dovranno stare molto attenti quando percoreranno la zona vicino alla stazione Termini. Il tratto di via Giolitti, da via Rattazzi a piazza dei Cinquecento, sarà riservato al trasporto pubblico locale. Ad eccezione dei mezzi dei mezzi pubblici e dei taxi, per i veicoli provenienti dal sottopasso Turbigo, sarà obbligatoria la svolta a sinistra, una volta giunti all’intersezione con via Rattazzi.

In conseguenza di tali limitazioni, ci sarà su via Gioberti una nuova disciplina di traffico che limita l'accesso ai mezzi privati su alcuni tratti della strada, in direzione di via Giolitti, con eccezione del traffico locale. Sempre per consentire il transito veicolare nell’area, ci saranno dei cambi dei sensi di marcia e svolte obbligate in piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, piazza di Santa Maria Maggiore, via Farini e via Giovanni Amendola.

Posizione dei bus ed accessi alla metro

Per aiutare gli utenti ad orientarsi tra i cantieri, Atac ha denominato con una lettera tutti i nuovi capolinea, dalla “A” alla “H”. In stile aeroporto di Fiumicino, gli accessi della stazione della metropolitana sono stati denominati T1, T2 fino al T6. Una scelta pensata per facilitare i vostri percorsi dalla superficie alla metro e viceversa individuando il percorso più rapido per raggiungere il capolinea dei bus provvisorio

Nuovo capolinea

L'attuale capolinea bus su piazza dei Cinquecento viene diviso in tre attestamenti provvisori. Uno in un’area adiacente alla grande pensilina della stazione (corsie dalla A alla E), dove ci saranno le linee H, 40, 64, 85, 90, 170, NMB1, N8, N46, N66, N70, N92, N98, N716. Nei dettagli, le linee 40, 64, NMB1, N46, N716 saranno sulla corsia A (quella sotto la grande pensilina della stazione); le linee n90, N8, N66, N92 nella corsia C; la linea 85 nella corsia D; le linee 170 e N70 nella corsia E insieme alle linee H, 170, N70, N98.

Al centro dell'area è stata collocata una fermata per le linee che transitano a Termini senza fare capolinea. Si tratta della fermata che si trovava sulla piazza all'angolo con via Cavour ed è stata identificata con la lettera B: lì fermeranno le linee C3, 16, 75, 82, 105, 150, 360, 590, 649, NMA, NMB, N5, N11, N543

Nell’area identificata con la lettera F, alle spalle del cantiere e collocata di fronte agli accessi della metro B. In quel punto abbiamo collocato i capolinea delle linee bus C2, 66, 92, 310 e 714. Alla lettera G, su viale Enrico DE Nicola, attesteranno le linee bus 38 e 223. Infine, la linea bus 910 farà capolinea a piazza Indipendenza, transitando in viale Enrico De Nicola dove farà fermata all'altezza della corsia F.

Modifiche ai percorsi bus

Per consentire ai mezzi di raggiungere i nuovi capolinea provvisori c’è stato bisogno di modificare alcune linee bus.

Linea 38: in direzione Termini da via Piave, devia in via XX Settembre, largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, metro A Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, largo di Villa Peretti, piazza dei Cinquecento, viale Enrico de Nicola. Iin direzione Porta di Roma: da viale Enrico de Nicola, devia in via Solferino, piazza Indipendenza e via Goito, non transita in via Volturno.

Linea 82: anziché in piazza dei Cinquecento, la linea 82 farà capolinea unico in via di Monte Sacro. A Termini, la linea 82, quindi, sarà in transito ed effettuerà la fermata nella corsia B. In direzione Termini, inoltre, la linea 82, da via di Monte Sacro transiterà anche in via Cimone e in via Monte Subasio.

Linea 223: in direzione Termini da via Piave, devia in via XX Settembre, largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, metro A Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, largo di Villa Peretti, piazza dei Cinquecento, viale Enrico de Nicola. In direzione Porta di Roma: da viale Enrico de Nicola, devia in via Solferino, piazza Indipendenza e via Goito, non transita in via Volturno

Linea 910: direzione piazza Indipendenza: devia da piazza dei Cinquecento, via Solferino sino al capolinea provvisorio di piazza Indipendenza. Direzione piazza Mancini: da piazza Indipendenza devia in via Solferino, viale Enrico de Nicola. Anziché in piazza dei Cinquecento, quindi, si potrà utilizzare la linea 910 alle fermate di viale Enrico di Nicola o al capolinea provvisorio di piazza Indipendenza

Modifica delle fermate

Per la modifica della viabilità privata nell'area di Termini sarà disattivata la fermata 70433 Gioberti che si trova in via Gioberti angolo via Giolitti; le linee C3, 16, 360, 649 fermeranno in via Giolitti, all'ingresso della stazione

Come muoversi durante i lavori

Chi esce dalla metro o dalla stazione Termini e deve raggiungere i capolinea provvisori dovrà seguire le indicazioni che verranno affisse nello scalo romano. L’uscita T3 servirà per le linee tram 5 e 14, l’uscita T2, invece, per tutte le linee bus. Una volta usciti dall'accesso T2 l’utente si troverà di fronte dell'area di capolinea delle linee H, 40, 64, 85, 90, 170, NMB1, N8, N46, N66, N70, N92, N98, N716 e della fermata delle linee C3, 16, 75, 82, 105, 150, 360, 590, 649, NMA, NMB, N5, N11, N543. Per le linee C2, 66, 92, 310 e 714 ci sarà l’uscita T6 che servirà anche a coloro i quali dovranno raggiungere il capolinea delle linee 38, 223 e 910.

La nuova piazza dei Cinquecento

Rientrato tra le opere indifferibili da realizzarsi per il Giubileo, la piazza verrà in gran parte pedonalizzata. Verranno sistemate le aree superficiali a verde, integrate con funzioni di servizio e per la mobilità dolce, che restituiranno così alla piazza la sua identità di luogo urbano, oltre che di hub intermodale. La prima fase dei lavori, previsti per il Giubileo 2025, riguarderanno alcuni aspetti funzionali della piazza, di decoro urbano delle aree adiacenti e di adeguamento della viabilità circostante.