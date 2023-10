Chiude piazza dei Cinquecento a Termini per lavori. Parcheggi off limits e viabilità modificata

Parcheggio chiuso, molo dei taxi spostato, un capolinea degli autobus provvisorio, una nuova viabilità e gli immancabili disagi. Sono partiti i lavori di cantierizzazione che permetteranno, poi, di procedere con il restyling di piazza dei Cinquecento a Roma, davanti la stazione Termini. Lo scalo romano si prepara ad avere un look tutto nuovo in vista del Giubileo 2025. La cantierizzazione terminerà nei primi mesi del nuovo anno mentre i lavori entro dicembre 2024. Nel frattempo, bisognerà convivere con una situazione di emergenza che colpirà, soprattutto, gli utenti del trasporto pubblico, automobilisti e tassisti.

Restyling di piazza dei Cinquecento

Il progetto che verrà attuato è stato scelto con un concorso internazionale per la riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo ferroviario, bandito a dicembre 2020 dal Gruppo FS Italiane (con le sue società Grandi Stazioni Rail, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana) e da Roma Capitale. Parliamo di una delle opere giudicate “indifferibili” per il Giubileo 2025 e che cambierà volto all’hub romano. La prima fase dei lavori riguarderanno alcuni aspetti funzionali di piazza dei Cinquecento, di decoro urbano delle aree adiacenti e di adeguamento della viabilità circostante. Verrà pedonalizzata gran parte dell'area e sistemato il verde per “restituire così alla piazza la sua identità di luogo urbano”.

Trasporto pubblico di linea e non rivoluzionati

Il 12 ottobre 2023 si è tenuto un’importante commissione mobilità, presieduta da Giovanni Zannola (Pd), insieme ad Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, al soggetto attuatore Anas, ad Atac e alle categorie sindacali del settore taxi. Durante l’incontro è stato spiegato come si intende procedere per i lavori.

In questa prima fase, si sta realizzando un nuovo percorso per i taxi che sarà attivo, probabilmente, già a partire da lunedì 16 ottobre. Un provvedimento necessario per cantierizzare tutta la parte limitrofa alle Mura Serviane dove sorgerà il nuovo molo taxi. Si prevede il raddoppio della strada dove è troppo stretta per permettere alle auto bianche di transitare in tutte e due i sensi di marcia, andando anche a rosicchiare parte dei marciapiedi esistenti. L’obiettivo è quello di avere un molo taxi completamente nuovo nei primi mesi del prossimo anno e un capolinea degli autobus provvisorio, in attesa poi di realizzare quello definitivo che sorgerà, seppur con diverse migliorie, dove si trova attualmente. Senza dimenticare, poi, il capitolo dei taxi volanti, che voleranno nei cieli di Roma con l’apertura della Porta Santa.

Criticità

Per permettere la realizzazione dei cantieri sono stati chiusi diversi parcheggi. Quindi, per cercare di calmierare i disagi, sono stati messi a disposizione due parcheggi Metropark, uno in via Marsala 27 da 33 posti auto, ed uno al civico 53 della stessa via, con 1400 posti. Non solo parcheggi chiusi. È stata modificata anche la viabilità per bus e taxi. Durante l’ultima commissione si è spiegato che tra le criticità ancora da risolvere, hanno sottolineato da Anas, c'è l'uscita dal capolinea su via Giolitti, su cui sono in corso "ragionamenti" con la polizia locale capitolina per vagliare una soluzione che "potrebbe essere sostanziale".

Nodi che verranno sciolti a breve, dato che il capolinea provvisorio sarà in esercizio già tra un mese. La soluzione temporanea su via Giolitti, inoltre, potrebbe essere già un test per la futura viabilità di Termini: non si esclude, infatti, la possibilità di dirottare tutto il traffico di via Cavour, dato che l'altro lato della stazione dovrà ospitare in futuro anche l'attracco della tramvia Tva e della rinnovata Giardinetti.

L’incubo dei sindacati

Il settore taxi dell’Unione sindacale di base è sul piede di guerra. All’indomani della commissione mobilità che aveva come ordine del giorno l’illustrazione del progetto dei lavori di riqualificazione di piazza dei Cinquecento, il sindacato ha attaccato il Campidoglio che non avrebbe garantito un “adeguato confronto” sul tema. Secondo l’Usb si starebbero commettendo gli stessi errori fatti con la stazione Tiburtina: “diminuzione degli stalli, difficoltà d’accesso ai taxi durante i lavori, percorsi obbligati in alcune direzione, notevole distanza tra l’uscita e il nostro parcheggio” sono tra i limiti maggiori evidenziati dai sindacalisti. Mancherebbero poi le pensiline e stalli pensati per chi ha difficoltà motorie. Ma, soprattutto, rimane “l’incubo peggiore”, ovvero quello della “scarsa programmazione”.