Piazza Bologna, via ai lavori di rifacimento del manto stradale. Nuova pavimentazione a via Monaci

Il cantiere è partito oggi, mercoledì 22 settembre. Del Bello: "La prossima settimana operai anche a via Adalberto e piazza Pontida"

Sono partiti oggi, mercoledì 22 settembre, i lavori di rifacimento del manto stradale a piazza Bologna. Ad annunciarlo è Francesca Del Bello, presidente uscente del II Municipio e candidata per un secondo mandato alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Contestualmente, sono quasi conclusi i lavori di risistemazione della pavimentazione stradale di via Ernesto Monaco, sempre zona piazza Bologna. "Dal prossimo lunedì 27 settembre - aggiunge Del Bello - partiranno i lavori per il rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi di via Adalberto e di piazza Pontida".

"Si tratta di interventi effettuati dal Municipio - spiega la minisindaca Pd - e inseriti da tempo nella programmazione delle opere di manutenzione straordinaria per il quadrante Nomentano-Italia, che proseguiranno nei prossimi mesi con il rifacimento della sede stradale di viale delle Province, via Livorno e via Catania".