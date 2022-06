Piano urbano parcheggi: il Campidoglio prepara la versione 2.0

La giunta Gualtieri ha firmato la delibera destinata a ridisegnare la geografia dei parcheggi in città.

Il documento licenziato dalla squadra di governo cittadino ripercorre le origini del piano urbano parcheggi che, attraverso le varie amministrazioni ha subito significative modifiche. La nuova delibera fissa così le linee guida cui attenersi per organizzare il sistema della sosta. Nelle varie articolazioni che vanno da quella a “rotazione”, al parcheggio di scambio, e che include anche “il parcheggio pertinenziale” che sarà l’unico a poter essere realizzato nel centro storico.

Niente più parcheggi che diventano cantine

Una novità, rispetto al passato, è che non sarà più contemplata la possibilità di costruire dei box auto. Un punto debole della precedente versione perché, anziché risolvere il problema dei parcheggi, alcuni Pup avevano finito per essere trasformati in cantine. Cosa che non sarà più possibile nella nuova versione, che rilascerà concessioni soltanto per degli stalli.

Altre novità del PUP 2.0

“È nostra intenzione dare una svolta nel settore parcheggi perché lo consideriamo fondamentale per riattivare il sistema della mobilità cittadina - ha

dichiarato l’assessore alla mobilità Eugenio Patané – per questo motivo abbiamo pensato di apportare notevoli modifiche rispetto al precedente Piano. Abbiamo innanzitutto eliminato la procedura per cui al proponente per iniziare l’opera era sufficiente avere l’approvazione della scheda Pup da parte dell’amministrazione. Dopo la realizzazione dell’opera i proponenti vendevano privatamente i parcheggi versando successivamente gli oneri concessori al Comune. Abbiamo sostituito questo meccanismo con l’introduzione della procedura competitiva”.

Il ruolo dei municipi

La delibera appena firmata dalla giunta Gualtieri pone attenzione agli spazi superficiali che, in passato, si sono rivelati inadeguati rispetto alle esigenze dei territori. Ed hanno causato contenziosi, anche legati ai collaudi, che li hanno trasformati in luoghi degradati. “Fondamentale infine – ha sottolineato Patanè - sarà il ruolo dei Municipi con i quali saranno valutale le proposte e i luoghi dove realizzare le nuove aree di sosta. I Municipi, inoltre, potranno gestire direttamente le procedure di evidenza pubblica, la manutenzione e la gestione delle aree in superficie”. Un cambiamento che quindi muove in direzione del decentramento amministrativo spesso invocato proprio dagli enti di prossimità: i 15 municipi di Roma Capitale.

Il provvedimento sottoscritto dalla giunta, per divenire efficace, dovrà passare il vaglio dell'Aula Giulio Cesare. Poi, la città, potrà sperimentare la nuova versione del piano urbano parcheggi.