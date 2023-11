"Un Piano Sociale per Roma entro l'estate del 2024"

Con il giro di boa dell'amministrazione Gualtieri, Roma si rimette in marcia per approvare un nuovo Piano Sociale, a due anni dalla scadenza di quello varato dalla giunta Raggi. Il 6 novembre in Campidoglio circa 300 realtà, in presenza e da remoto, si sono ritrovate per aprire il percorso partecipativo. Consulte disabili, enti del terzo settore, associazioni, onlus, rappresentanti politici, delegati dei municipi e funzionari comunali hanno ascoltato le premesse dell'assessora capitolina Barbara Funari e gettato le basi per un lavoro che durerà all'incirca altri otto mesi.

Le linee guida del nuovo Piano Sociale di Roma

Partecipazione, programmazione e prossimità. Sono queste le tre linee guida che faranno da tracciato per la costituzione del Piano Sociale 2024-2026. Per questo il primo passo dell'amministrazione è stato quello di convocare circa 300 realtà e aprire i lavori anche ai singoli cittadini. In particolare un ruolo cruciale lo avranno i municipi: se veramente il Campidoglio vuole pensare una strategia capillare, vicina ai romani e alle romane, dovrà valorizzare i progetti territoriali, molti dei quali già in corso, assorbendoli nel Piano capitolino e supportandoli con ogni mezzo.

Nove strategie per cambiare l'approccio sulle persone

Per raggiungere l'obiettivo, le strategie individuate finora sono nove: potenziamento delle azioni di sistema e della rete dei servizi sociosanitari e degli interventi sociali, garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, cura a domicilio per contrastare l'istituzionalizzazione, intervento veloce contro la marginalità sociale, la povertà estrema e le nuove povertà, contrasto dell'isolamento e della solitudine promuovendo una comunità solidale, rimessa al centro delle nuove generazioni e delle famiglie con focus su minori e neomaggiorenni, rafforzamento del sistema di accoglienza con facilitazione dell'accesso ai servizi e alla partecipazione dei migranti, ripensare la città "con e per" le persone con disabilità e infine attuare nuove politiche interassessorili di intervento sociale.

"Entro l'estate 2024 il documento sarà in giunta"

Ma in che tempi e modi verrà messo nero su bianco il Piano definitivo, che verrà approvato dalla giunta? A spiegarlo a RomaToday è la stessa assessora alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari: "Ci saranno due fasi, una è iniziata il 6 novembre - commenta - con la stesura di un documento che nasce come proposta sulle direttrici di lavoro da usare come priorità. Il Piano dev'essere ampiamente condiviso con le realtà cittadine e i municipi, quindi da adesso a fine anno chiuderemo il documento programmatico, iniziando così la co-programmazione. Poi ci sarà una seconda fase, che inizierà a gennaio, con l'obiettivo di organizzare cinque appuntamenti che vedano protagonisti i cittadini, che potranno iscriversi ogni volta e proporre idee e strategie. E' un esperimento, non è mai stato fatto prima". E poi? "La Regione vorrebbe che chiudessimo tutti entro aprile - ammette Funari - ma ci siamo già accordati per prendere più tempo e arrivare prima della pausa estiva". Entro fine luglio 2024, quindi, Roma Capitale avrà un nuovo Piano Sociale per il prossimo triennio.

Maselli: "A breve pronto anche il nostro, sarà innovativo"

Anche la Regione sta muovendo i suoi passi. Presente all'incontro di lunedì, oltre al Sindaco Roberto Gualtieri, anche l'assessore alle politiche sociali e sanità del Lazio, Massimiliano Maselli. L'obiettivo della giunta Rocca è portare a termine i lavori sul Piano Sociale regionale a breve: "Insieme a Roma - ha spiegato Maselli - anche noi siamo impegnati nella redazione del nuovo piano, essendo scaduto nel 2021. Sarà approvato a breve e si integrerà pienamente con quello capitolino, con politiche fortemente innovative e una forte visione. Oltre all'azione molto forte per la costituzione dei consorzi, a quella per le Asp, al protocollo con le istituzioni sindacali, la grande scommessa che giocano la Regione e Roma, e tutte le amministrazioni, è arrivare all'integrazione socio sanitaria. Abbiamo un sistema sanitario e ospedaliero che, al di là delle difficoltà, è invidiato in tutto il mondo. Il tallone di Achille però è il territorio, che dobbiamo rafforzare, e i protagonisti sono gli amministratori delle politiche sociali".

Aumentate le risorse per la non autosufficienza

Maselli ha inoltre ricordato di aver ripristinato il tavolo della povertà "con la partecipazione di esperti - le parole di Maselli - . Inoltre ho approvato pochi giorni fa il Piano regionale della non autosufficienza, con un aumento delle risorse dai 75 milioni dal 2022 ai 78 milioni nel 2023. Infine, per quanto riguarda le azioni future, l'efficientamento energetico è fondamentale anche rafforzare i distretti e i centri polivalenti e stiamo lavorando a un protocollo di intesa con gli assistenti sociali, mentre quello con i forum e il volontariato è pronto, così come anche le linee guida per il terzo settore. Stiamo ragionando poi per trovare le risorse post ricovero ospedaliero per fare assistenza ai senza fissa dimora".

Converti (Pd): "Più fondi per il sociale"

Intervenuta durante l'incontro, anche la presidente della commissione politiche sociali in Campidoglio, Nella Converti, ha sottolineato l'importanza di un Piano: "Faremo una battaglia comune per l’aumento dei fondi per il sociale - annuncia - perché non ha senso voler cambiare le cose senza i mezzi necessari: per dare il giusto riconoscimento alle case famiglia, assumere assistenti sociali e garantire welfare in quelle zone della città dove senza il Reddito di Cittadinanza rischiamo che la risposta ai bisogni venga data dalle mafie.E, ancora, lavoreremo per l’inclusione dei cittadini stranieri in senso esattamente opposto alle politiche discriminatorie che il Governo sta portando avanti, contrastando la costruzione di strutture detentive in tutta l’Italia e difendendo il sistema di accoglienza diffusa. Con politiche di prossimità abbiamo iniziato, lo stiamo facendo e costruiremo in futuro il Piano Sociale della città. Una città che accoglie, costruisce ponti e fa ripartire ascensori sociali bloccati da troppo tempo".