Raggi presenta il piano Roma Smart City: 81 progetti per 200 milioni di investimenti 

C'è "Roma data platform", una piattaforma in grado di raccogliere ed esporre tutti i dati interni ed esterni di Roma per sviluppare economia, cultura e turismo, il progetto "Star" per segnalare le anomalie sulle strade della città. Il nuovo QR code interattivo in 100 siti di interesse storico-monumentale della città. E ancora "Life Diademe", una rete di sensori previsti all'Eur per monitorare il controllo dell'illuminazione stradale, riducendo i consumi. Circa 200 milioni di investimenti per i primi 81 progetti su un totale di 168. Dieci ambiti di intervento: dalla cultura alla rigenerazione urbana fino alla sicurezza, la mobilità o l'istruzione. Questi i numeri che fotografano il piano 'Roma smart city', presentato questo pomeriggio alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa da remoto.

"Così aumentiamo la partecipazione dei cittadini"

"Questo piano è un punto di partenza e di inizio allo stesso tempo, al fine di implementare tutta una serie di progetti che renderanno la nostra città ancora più smart - ha commentato Raggi - il piano si compone di 81 schede che rappresentano altrettanti progetti, alcuni già operativi e altri, in parte, in corso di attivazione, come la bigliettazione elettronica di Atac. Ma cosa è una smart city? Una città che usa gli strumenti della digitalizzazione e quelli informatici in maniera intelligente, al fine di semplificare la vita dei cittadini e per far partecipare loro, maggioremente, alla cosa pubblica. Aumenta così l'accessibilità, la partecipazione e la trasparenza dei processi amministrativi".

Raggi ha ribadito che il percorso per rendere Roma sempre più smart è già in atto e "ha portato Roma dal 15posto del 2019 nella classifica delle città smart a livello internazionale 'City Rank' al quarto nel 2020". Il piano è stato realizzato con la collaborazione del laboratorio Smart City di Roma Capitale.

"L'innovazione e la tecnologia sono in grado di migliorare e semplificare la vita delle persone. A Roma stiamo facendo un grande lavoro di squadra e i risultati stanno arrivando - ha affermato il delegato della sindaca all'Innovazione Max Bugani - la pandemia ci ha consentito di accelerare perché tutti hanno capito l'importanza degli investimenti in questo settore. Roma non ha rivali se continua in questo cammino che la sta trasformando in Capitale Smart, sfruttando un connubio fra patrimonio storico-culturale e tecnologia che non ha eguali al mondo".

(fonte Agenzia Dire)