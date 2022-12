Terreni agricoli, case mobili e micro aree: le regole delle associazioni per chiudere i campi rom

Come chiudere i campi rom? Ad un anno dall'insediamento di Roberto Gualtieri e della sua giunta, il piano è ancora quella della Raggi. Poche luci e tante ombre ed una situazione di stallo per quanto previsto dall'ex sindaca. La nuova amministrazione, e in particolare l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari, hanno affidato ad un tavolo di co-programmazione il compito di scrivere metodi e tempi per sancire la chiusura di quelli che sono veri e propri ghetti. In questi giorni le realtà presenti al tavolo hanno licenziato un documento di sintesi, che fa da base al piano strategico di superamento dei campi rom che il Campidoglio dovrà adottare al più presto. Una sorta di agenda, priva però di cronoprogramma, divisa in sei tematiche (per ognuna è stato costituito un gruppo di lavoro che si è incontrato due volte tra fine luglio e metà settembre), che elenca problematiche riscontrate, bisogni espressi e possibili soluzioni. Da qui ad un vero e proprio piano ancora ce ne passa: il documento dovrà essere studiato dall'assessorato alle politiche sociali e dal dipartimento, poi andrà in commissione.

Il tavolo di co-programmazione che prepara al nuovo Piano rom di Roma Capitale

I punti affrontati dagli enti del terzo settore partecipanti (tra questi Croce Rossa, Associazione 21 Luglio, A Buon Diritto, Arci Solidarietà) vanno dal fenomeno dell'antiziganismo (il razzismo e i pregiudizi nei confronti dei rom) alle difficoltà nell'ottenimento di regolari documenti. di riconoscimento, fino alla partecipazione alla vita pubblica, l'accesso ai servizi sanitari e ad un alloggio dignitoso, oltre ovviamente al diritto allo studio. Nel documento di sintesi, chiuso il 30 novembre e pubblicato sul sito del Comune il 6 dicembre, i vari attori coinvolti hanno cercato di chiarire innanzitutto l'importanza di una rottura con il passato: prima di tutto, basta con l'approccio "top down", cioè una serie di politiche calate dall'alto frutto del lavoro di uffici che non vivono l'emergenza abitativa e sociale di chi è ghettizzato in una baraccopoli. Ciò su cui dovrà puntare il nuovo piano, secondo quanto è possibile leggere nel documento, è un coinvolgimento molto più ampio delle comunità rom, sinte e caminanti prevedendo anche l'inserimento di figure di mediazione specializzate ed eventuali tutor che possano seguire nei percorsi di uscita i singoli nuclei familiari. In futuro, come sta già accadendo nel VI municipio dallo scorso maggio, potrebbero essere costituiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL), che partano dall'ascolto delle esigenze delle persone che vivono nei campi per poi, solo in una fase successiva, stilare il piano di superamento.

Nessun documento, nessun diritto: le proposte del tavolo

Una delle problematiche più critiche emerse è quella dell'assenza di documenti di riconoscimento. In base ai dati forniti dal dipartimento delle politiche sociali, sono 475 le persone rom, sinte o caminanti che a Roma non hanno un permesso di soggiorno, circa il 22% della popolazione censita sul territorio capitolino. I picchi si raggiungono nell'insediamento di Castel Romano (il 35%, con più di un minore su 4 senza documenti) e a Candoni, con il 32%. Migliori le situazioni a via di Salone e Salviati, dove rispettivamente ci sono il 7,2% e l'8,2% di abitanti senza documenti. Una condizione che non solo rende difficile se non impossibile l'effettiva identificazione in caso di controlli, ma soprattutto lascia incastrate in un limbo burocratico le persone rom. Senza un documento, senza una residenza anagrafica, senza permesso di soggiorno non c'è possibilità di accesso a una serie di servizi di base, primo fra tutti quello sanitario. E per i minori il disagio è ulteriore: nati e cresciuti in Italia, a 18 anni devono ottenere il permesso di soggiorno per avere il diritto di restare, ma senza residenza la pratica non si muove e quando si vive in un campo dichiarato ufficialmente in via di chiusura, gli uffici non permettono l'iscrizione. Un circolo vizioso che esclude dalla società centinaia di persone solo a Roma. Tra le proposte avanzate dagli enti del terzo settore e che potrebbero comporre il Piano Rom di Roma Capitale c'è quella di istituire un tavolo permanente che coinvolga tutti i soggetti in causa: Comune, Questura, municipi, enti stessi e associazioni operanti nei campi. Ma anche la creazione di una mappatura che dia la possibilità anche a chi non ha un modulo abitativo assegnato all'interno di un campo, di essere considerato presente (con relativa attestazione), avendo poi un tempo limite (una sorta di "anno 0") affinché la presenza sia effettivamente individuata.

Dai campi alla casa: gli enti propongono "step intermedi"

La parte più critica, che ha creato conflitto tra le associazioni e gli enti coinvolti e parte di essi con il dipartimento capitolino, è quella relativa alla risoluzione dell'emergenza alloggiativa. Il documento di sintesi - firmato da 15 partecipanti su 17, l'Associazione 21 Luglio e Popica hanno rifiutato - parte dal presupposto che l'assegnazione di alloggi Erp non può essere sicuramente l'unica strada, quantomeno non la principale o la prima da prendere in considerazione. Troppo lunghi i tempi della graduatoria, che impiega anche più di 10 anni a consegnare le chiavi ad un avente diritto e non viene regolarmente aggiornata. Per questo, assodato che i bisogni cambiano di famiglia in famiglia e che la priorità dev'essere non sradicare le persone da contesti in cui vivono anche da decenni, il tavolo propone una serie di "step intermedi", passaggi che avvicinino i rom a una vita completamente differente da quella ghettizzata delle baraccopoli o delle occupazioni abusive negli stabili abbandonati e pericolanti. Ma come? Tra un esempio e l'altro, ecco che spuntano terreni agricoli, case mobili e non ben definite "micro-aree pubbliche o private". Soluzioni che hanno fatto sbattere i pugni sul tavolo a più di un rappresentante degli enti coinvolti, soprattutto all'Associazione 21 Luglio che, come detto, il 29 novembre ha inviato una comunicazione alla direttrice del dipartimento politiche sociali Michela Micheli e all'assessora Barbara Funari, comunicando "l'impossibilità" di sottoscrivere il documento di sintesi.

Il risultato passerà in assessorato e poi in commissione politiche sociali

Adesso il documento passerà in mano all'assessorato, poi andrà alla commissione politiche sociali presieduta dalla consigliera Pd Nella Converti e infine diventerà una delibera di giunta. Impossibile che tutti questi passaggi si esauriscano per la fine del 2022, tanto che - come ha fatto sapere a RomaToday Barbara Funari - il termine auspicato dal Campidoglio per la produzione di un atto ufficiale è quello di fine gennaio 2023. In quell'occasione si capirà effettivamente cosa è stato recepito e cosa no del corposo documento di sintesi prodotto dai sette mesi di lavoro e dai 12 incontri tematici andati in scena tra le associazioni e gli enti intervenuti. Se sarà o meno un cambio di passo rispetto al Piano Rom di Virginia Raggi.