Campi rom chiusi entro il 2030. Dal co-housing alle case popolari, ecco il piano Gualtieri

"Soluzioni abitative diversificate", anche con formule definite "innovative", o in alternativa le case popolari, scolarizzazione, regolarizzazione dei documenti, campagne di antiziganismo. E via il "buono affitto" dell'era Raggi, che il Campidoglio ha continuato a utilizzare in questi due anni nelle more di un nuovo piano ma che l'assessora Funari aveva da subito definito uno strumento "inadeguato". Eccolo, il nuovo piano per la chiusura dei campi rom firmato Gualtieri. Roma Capitale promette lo smantellamento dei villaggi attrezzati entro il 2026 e lo fa con un nuovo "piano d'azione cittadino" che cancella il precedente targato M5s, 25 pagine allegate a una delibera approvata dalla giunta, e che vale 12,9 milioni di euro. Ma vediamo i dettagli, quelli disponibili.

Lo status quo

A oggi i rom presenti nei sei villaggi attrezzati rimasti in città, secondo dati forniti da Roma Capitale all'interno del piano, sono 2.261, divisi tra il campo di Candoni (669 persone), nel municipio XI, Castel Romano (439), Salviati (427), in V municipio, Salone (350), in VI municipio, Gordiani (228), in V municipio e Cesare Lombroso (148), in municipio XIV, il primo su cui si lavorerà al superamento già entro la fine dell'anno, in parallelo con la riqualificazione con fondi Pnrr del contiguo complesso di Santa Maria della Pietà.

Nei campi c'è una leggera maggioranza di donne (50,9%), mentre i minorenni sono il 44,8%. Più di una persona su 5 è priva di permesso di soggiorno (il 22%). Il 60,6% proviene dai paesi della ex Jugoslavia, il 15,6% è italiano, il 9,7% rumeno. Solo il 31,5% tra i 6 e gli 11 anni frequenta la scuola e solo l'1,2% ha preso la licenza media. Anche per questo solo il 20,1% della popolazione attiva (15-64 anni) ha un lavoro. Altro dato, il 62,1% della popolazione non è iscritto al Servizio sanitario nazionale.

Come Gualtieri vuole chiudere i campi

Come si chiuderanno i campi? L'asse di intervento principale, quello solitamente più complesso da portare a termine, è quello della ricerca di un alloggio alternativo. Il piano, si legge, "mira a garantire il diritto all'abitare con soluzioni abitative diversificate, garantendo il mantenimento delle reti sociali già esistenti". Dunque si immagina un "ventaglio di soluzioni, individuate e condivise con i destinatari, in grado di rispondere ai bisogni diversificati dei nuclei familiari, salvaguardandone l'unità familiare con interventi che puntino a una dislocazione territoriale diffusa".

Dalle case al lavoro

Parte del budget sarà dedicata alla progettazione da parte degli enti di Terzo Settore di soluzioni innovative (vedi esperimenti di co-housing e di "accoglienza diffusa") allo scopo di "integrare l'offerta di patrimonio immobiliare pubblico rappresentata dagli alloggi di Erp", cioè le case popolari, "destinata ai nuclei aventi diritto, nel limite delle risorse disponibili". Il tutto accompagnato da "interventi di accompagnamento all'autonomia abitativa e all'inclusione sociale nel nuovo contesto di vita". Non sono ancora disponibili maggiori dettagli in questo senso.

Al fattore abitazione di aggiungono campagne contro l'antiziganismo, la regolarizzazione dei documenti, la promozione della salute (in particolare per le donne e i minori) e un focus sul contrasto alla dispersione scolastica e sulla formazione per favorire l'occupabilità e anche la nascita di piccole imprese. Per quanto riguarda nello specifico l'asse dell'occupazione, altro aspetto importante per l'inserimento delle famiglie nel contesto sociale, "si prevede - come specificato nel piano - l'attivazione di corsi di orientamento e formazione lavorativa, il potenziamento di tirocini, apprendistati e certificazione delle competenze, interventi di accompagnamento all'accesso al credito e attivazione di incubatori per il lavoro, la piccola imprenditoria e le start-up". E ancora "percorsi di formazione economica e finanziaria e di sicurezza sul lavoro per la gestione delle attivita? imprenditoriali autonome".

Per ogni campo il Comune pubblicherà un bando per avviare il lavoro di co-progettazione con gli enti del Terzo Settore (quelli stessi selezionati un anno fa tramite un altro specifico avviso pubblico) al quale potranno partecipare anche i rappresentanti della comunità. "Elemento fondamentale - si legge infatti nel piano - è il coinvolgimento attivo delle comunità Rom e Sinti e dei cittadini di Roma in tutte le fasi di attuazione del piano".

Ripetiamo che il budget disponibile ammonta a 12,9 milioni di euro, per la maggior parte fondi europei, tranne che per 500mila euro di Piani Urbani Integrati vincolati per il campo di Lombroso. Il target, al 2026, è far uscire dai campi il 60% dei nuclei familiari. A Piano ultimato seguirà una valutazione dei risultati ottenuti e la programmazione di una nuova tranche di interventi per la finestra 2027-2030.

La delibera licenziata dalla giunta annulla, lo ricordiamo, il precedente piano dell'era Raggi, licenziato nel 2017, che (non senza critiche per il ricorso comunque agli sgomberi forzati) ha portato allo smantellamento di quasi sei campi: Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, Monachina, l'area F di Castel Romano e la Barbuta. Ne mancano altri sei.

La coprogettazione

La novità del piano riguarda soprattutto le modalità di progettazione condivisa, che recepiscono la Strategia europea di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. La responsabilità di indirizzo del piano d'azione è assegnata all'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e verrà attuata attraverso una cabina di regia, affiancata da una segreteria tecnica e da un Tavolo permanente del partenariato territoriale. Per assicurare aggiornamenti periodici alla giunta capitolina e al consiglio comunale, alle sedute della cabina di regia parteciperanno: assessori, direttori dei municipi, direttori di altre strutture capitoline competenti, polizia locale di Roma Capitale e altri rappresentanti di istituzioni pubbliche, a seconda delle tematiche e materie affrontate.

"Roma ha recepito la strategia Europea attuando una governance multilivello. Anche per superare gli ostacoli amministrativi - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - è fondamentale attuare una sinergia tra i diversi settori di Roma Capitale, oltre alla cooperazione con altre istituzioni pubbliche. Il piano di azione cittadino 2023- 2026 punta a garantire i diritti fondamentali delle persone che vivono nei villaggi attrezzati, attraverso interventi condivisi nel tavolo di coprogrammazione. Per la prima volta Roma Capitale si attiverà in azione specifiche per il contrasto all'antiziganismo e per promuovere la partecipazione dei residenti nei campi stessi; sarà data una priorità di scelta di interventi per la regolarizzazione dei documenti, condizione indispensabile per qualsiasi processo di inclusione da avviare; verranno valutati progetti innovativi e flessibili per il supporto all'abitare, alla formazione e al lavoro".

"Una volta riscontrati i risultati, con uno specifico monitoraggio ed un dettagliato cronoprogramma, definiremo l'avvio della seconda fase 2027-2030 - conclude - inauguriamo così un nuovo metodo di lavoro alla base della delibera che, con un'inversione di tendenza rispetto al passato, punta alla partecipazione più ampia possibile della cittadinanza avviando un modello di responsabilità condivisa".