Piano rifiuti e termovalorizzatore, i comitati passano all'azione: presentato un ricorso al TAR

Hanno scelto le aule di tribunale per contestare il piano rifiuti. Comitati ed associazioni hanno portato all’attenzione del Tar del Lazio le misure che il commissario ai rifiuti, nonché sindaco di Roma, ha deciso di mettere in campo. E, tra queste, anche il termovalorizzatore.

I comitati contrari al Piano rifiuti

“Purtroppo la salute e il rispetto dell’ambiente non sono ai primi posti nei pensieri della nostra amministrazione” hano commentato Italia Nostra nazionale, il coordinamento “No discariche no inceneritori” ed il comitato “uniti per la salvaguardia del territorio” nell’annunciare l’iniziativa messa in campo per contestare il piano rifiuti di Roma Capitale. Piano che, in realtà, è stato annunciato lo scorso agosto. La notifica al Tribunale è stata invece formalizzata il 30 gennaio. A distanza di quasi sei mesi, secondo chi ha presentato il ricorso, sarebbero maturate contraddizioni insanabili.

Termovalorizzatore in funzione dopo il Giubileo

Parlano di “profili di violazione di norme” i comitati che hanno chiesto l’intervento dell’avvocato Antonino Galletti, nella stesura del ricorso al TAR. Viene contestato il fatto che l’attribuzione dei poteri commissariali per il Giubileo, con la possibilità di occuparsi dei rifiuti, sia in contrasto con il cronoprogramma degli interventi da mettere in campo. A partire da quello contenuto nell’avviso esplorativo pubblicato dal dipartimento ambiente lo scorso 2 dicembre. In quell’atto, infatti, si far riferimento al completamente ed alla messa in esercizio del termovalorizzatore ad ottobre 2026. Vale a dire, hanno fatto notare Italia Nostra ed i comitati “ben oltre il Giubileo del 2025” .

I biodigestori senza finanziamenti

C’è poi il capitolo legato ai biodigestori che, pur previsti dal piano, non sono rientrati tra le opere finanziabili con i fondi del Pnrr. Ed è, l’assenza di finanziamenti, un altro aspetto che rende complicata l’attuazione del programma di intervento con cui, il sindaco e commissario al Giubileo, intende superare l’emergenza rifiuti e la carenza d’impianti di cui soffre la capitale.

L'auspicio dei comitati

“Confidiamo che la giustizia faccia il proprio corso, dando ragione ai cittadini ripristinando la regolarità e la piena funzionalità del Piano rifiuti della regione Lazio, che contiene anche le necessità impiantistiche della Capitale” Un piano, quest’ultimo, superato da quello firmato dal sindaco Gualtieri. Con la richiesta di “annullamento, previa tutela cautelare” del Piano rifiuti e della recente ordinanza che il 1 dicembre il sindaco ha firmato per l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del termovalorizzatore, viene impugnata anche “la decisione di Ama di ritenere che le aree” dove deve realizzarsi il termovalorizzatore siano “idonee” ad ospitare il contestato impianto. Il riferimento, qui, è a Santa Palomba.

Grillini a favore del ricorso

A sostegno del ricorso presentato al Tar si è dichiarato il Movimento cinque stelle. “Il Piano - hanno ricordato i consiglieri capitolini e del municipio IX del M5s e della civica Raggi - non prevede più di raggiungere gli obiettivi minimi di recupero di materia stabiliti dalle direttive europee sull'economia circolare e recepiti dalla legge italiana” perché “è esclusivamente rivolto al recupero dell'energia, sia dai rifiuti organici differenziati che dai rifiuti urbani indifferenziati”. La parola passa al Tar del Lazio. Il tribunale dovrà verificare se l'iniziativa promossa dai comitati sia tale da giustificare l'annullamento del piano rifiuti di Roma Capitale.

Il ricorso dei cittadini di Santa Palomba

Un secondo ricorso, sempre contro il Piano rifiuti ed il termovalorizzato, è stato promosso anche dal “Coordinamento no inceneritore di Santa Palomba, dall'azienda agricola Casale Certosa e dall'associazione VAS”. L'azione legale, notificata dagli avvocati Giuseppe Libutti e Antonello Ciervo, come si legge sulle pagine sociale del “Coordinamento” locale di cui fa parte anche l'ex assessore municipale Alessandro Lepidini, “punta a cancellare una scelta tossica che avvelena il nostro territorio e che forte di poteri straordinari, arbitrariamente dati dalla legge, riteneva di poterci condannare a morte”.