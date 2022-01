Rifiuti, il piano d'emergenza è terminato. Gualtieri: "Raccolta va meglio, ora gli impianti"

Il piano per affrontare l'emergenza rifiuti sotto Natale si è concluso. Ora la sfida delle sfide è calarlo nell'ordinario, garantendo una pulizia costante e quotidiana della città. "Oggi rispetto a due settimane fa quando abbiamo fatto il punto della situazione in Campidoglio possiamo dire che c'è stato un ulteriore miglioramento nella raccolta" ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri commentando la fine del piano d'intervento avviato a inizio novembre.

Una terapia d'urto approntata dal primo cittadino da poco insediato in Comune e subito chiamato a fronteggiare il caos rifiuti per le strade. Prima 40 milioni di euro per una prima serie di interventi di pulizia e spazzamento, cura del verde, pulizia di caditoie e tombini, rimozione di piccole discariche abusive. Poi i nuovi accordi per il trasferimento dei rifiuti negli impianti fuori Roma, un nuovo modello di raccolta per le utenze non domestiche partito in I e VII municipio in via sperimentale, l'apertura sette giorni su sette dei centri di raccolta, il bonus produttività per gli operatori ecologici Ama. "Un grande sforzo organizzativo", come definito dal primo cittadino, che ha dato i suoi frutti pur con qualche criticità rimasta a macchia di leopardo da risolvere, è la promessa, nei prossimi sei mesi.

"Impegno non termina qui"

"Sono trascorse 10 settimane da quando è partito il piano di pulizia straordinaria di Roma - prosegue il sindaco - certamente il nostro impegno non termina qui e c'è ancora moltissimo da fare per raggiungere il livello di pulizia e di cura della città che i romani meritano". Già, ora l'obiettivo è far funzionare la raccolta tutti i giorni, non solo in fase emergenziale. Questo il vero cambio di passo atteso. "Abbiamo deciso che il lavoro del tavolo di coordinamento proseguirà la sua attività per la programmazione degli interventi, coordinati anche con i municipi, e per il monitoraggio costante della situazione in città" fa sapere Gualtieri. "Lavoreremo senza sosta sia per migliorare costantemente la qualità della raccolta e della pulizia e affrontare le situazioni critiche che permangono in diverse zone sia per mettere a punto e implementare un piano industriale adeguato sul fronte dell’impiantistica".

Novità e promesse

A breve termine il Campidoglio promette intanto nuove azioni per potenziare le risorse umane in Ama, con l'ingresso entro marzo di 40 addetti alla manutenzione mezzi e di 100 nuovi operatori ecologici entro la primavera prossima. Oltre al completamento del rinnovo della flotta dei mezzi per la raccolta (a regime ci saranno 459 nuovi mezzi a vasca tra leggeri, intermedi e pesanti), fino al potenziamento della rete cittadina dei centri di raccolta, con la prevista realizzazione di 22 nuovi centri che vanno ad aggiungersi ai 12 già esistenti, per i quali è già stato ampliato l'orario di apertura. E ancora, per quanto riguarda i sistemi di raccolta, in queste settimane sono state avviate alcune azioni sperimentali per il miglioramento della raccolta porta a porta (pap), attraverso l'introduzione di 42 itinerari giornalieri di supporto garantiti da prestatori terzi e la sperimentazione degli equipaggi con operatore unico per meglio ottimizzare le risorse sul territorio.

"Ora nuovi impianti per chiudere il ciclo"

"È stato raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati, ma, allo stesso tempo, stiamo mettendo in campo azioni di sistema che, come abbiamo detto più volte, sono necessarie per far uscire Roma dalla situazione bloccata in cui è venuta a trovarsi negli ultimi anni" ha commentato l'assessora a Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi. "Mi riferisco alla necessità di realizzare gli impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, sulla quale abbiamo già iniziato a lavorare con le deleghe ad Ama per la partecipazione ai bandi Pnrr per gli impianti di trattamento della frazione organica e per quelli finalizzati al miglioramento della raccolta differenziata. Un lavoro che continuerà nelle prossime settimane con la messa a punto del piano industriale sui rifiuti della città di Roma. Parallelamente - ha concluso l'assessora - va avanti il percorso di riassetto dell'azienda municipalizzata, in accordo con il nuovo management, che prevede una riorganizzazione su base municipale e che sarà pienamente operativa con il nuovo contratto di servizio".