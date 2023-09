La giunta Rocca modificherà il piano rifiuti del Lazio. Nessuna opposizione al termovalorizzatore

Discariche zero, impianti tecnologicamente avanzati, autosufficienza territoriale, economia circolare, aumento delle percentuali della raccolta differenziata dei rifiuti, introduzione della tariffa puntuale. La Regione Lazio mette nero su bianco il procedimento che porterà alla revisione del piano rifiuti regionale licenziato il 5 agosto 2020 dall'allora giunta Zingaretti. Lo fa con un atto di indirizzo passato dal voto della giunta il 28 settembre e dando una serie di generiche linee guida che accennano i punti che subiranno modifiche. Il termovalorizzatore di Roma? Non viene neanche nominato. Nessuna opposizione, nessuna contrarietà.

"Anche politicamente andiamo avanti con grande convinzione perché anche gli atti di ieri della Regione inquadrano il piano rifiuti nella normativa nazionale ribattendo su quello che abbiamo messo in campo: discariche zero, termovalorizzatore sì" commenta non a caso l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, chiamata a rendicontare sullo stato delle procedure che interessano la realizzazione dell'impianto a Santa Palomba. Lo stesso assessore ai Rifiuti Fabrizio Ghera si è limitato a dichiarare: "Il termovalorizzatore non è la panacea di tutti i mali". Come a dire, Roma dovrà intervenire anche su altro.

Un po' poco per chi all'interno del partito di Giorgia Meloni si aspettava una presa di posizione nettamente contraria all'impianto, in risposta ai territori guidati anche dal centrodestra che da tempo si stanno battendo contro l'impianto. Pomezia, Ardea, Albano, Marino. E ancora Ariccia, Rocca di Papa, Nemi, Lanuvio. I sindaci sono stati ascoltati in commissione regionale e hanno ribadito il loro no, aspettandosi una sponda dalla giunta di Francesco Rocca. Che però non è arrivata. "Gualtieri è commissario" si ripete come un mantra negli ambienti della giunta, come a dire "non è possibile bloccare niente". Manca però una posizione politica che sia anche solo politica, utile da rivendicare poi sui territori.

Spaccature interne a Fratelli d'Italia

Eppure nello stesso partito di Fratelli d'Italia in tanti il termovalorizzatore di Roma non lo vogliono. Su tutti Fabio Rampelli, capo corrente dei Gabbiani, anima ambientalista del partito di destra, da sempre contrario all'opera. Trovando la sua posizione sempre più consenso sui territori, anche dall'area Lollobrigida-Meloni, sempre attenta alla necessità di mantenere la maggioranza interna e quindi il controllo del partito, c'è chi si accoda e ribadisce il proprio no.

"Gli indirizzi dettati dalla giunta regionale lasciano intendere una conferma della termovalorizzazione, così come prevista nel piano rifiuti di Roma elaborato dal sindaco Roberto Gualtieri in qualità di commissario di governo per il Giubileo. Se ciò fosse vero, ci troveremmo in forte disaccordo con le decisioni della giunta regionale" tuona il senatore Marco Silvestroni e presidente FdI della provincia di Roma, tra i dirigenti voluti da Meloni per guidare il partito locale. "È davvero incomprensibile che, mentre i termovalorizzatori, esclusi persino dalle tipologie di progetti finanziabili dall'Europa, perché ritenuti dannosi per l'economia circolare, possano trovare terreno fertile nel Lazio. Siamo diventati una appendice del Comune?".