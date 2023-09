Ghera annuncia un nuovo piano rifiuti per il Lazio: "Basta con province pattumiera della regione"

Un nuovo piano rifiuti per il Lazio. Ad annunciarlo è l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera. La giunta Rocca, come prevedibile, metterà mano in maniera strutturale al piano licenziato nel 2020 da Nicola Zingaretti.

"In dieci anni di amministrazione Zingaretti le province del Lazio hanno pagato un prezzo altissimo a causa della mancata programmazione della sinistra in materia di rifiuti" tuona l'assessore. "Di fatto le province sono diventate la pattumiera della regione. Il nuovo piano rifiuti è indispensabile e non più rinviabile e darà finalmente risposte strutturali all’emergenza che da anni attanaglia il Lazio".

Il termovalorizzatore di Roma? "Non può essere considerato la panacea di tutti i mali" commenta Ghera, senza sbilanciarsi né prendere posizioni contrarie neanche a seguito delle proteste arrivate in Regione dai sindaci dei territori. "Indipendentemente dalle scelte del commissario Gualtieri, al Lazio servono scelte coraggiose e strutturali per incentivare la raccolta differenziata, realizzare impianti e chiudere il ciclo rifiuti. È arrivata l'ora di prendere decisioni responsabili e lungimiranti per far sì che tutte le province del Lazio siano autosufficienti nella chiusura del ciclo rifiuti".

Ricordiamo che il piano firmato Zingaretti già prevede gli Ato provinciali, ovvero gli ambiti territoriali ottimali all'interno del quali le province sono obbligate a chiudere il ciclo rifiuti. E che ha fissato il tetto della differenziata al 70% entro il 2025.