Piano rifiuti al voto in Regione: "Mai più alibi per i Comuni", ma Roma potrà chiudere il ciclo fuori dai confini

Roma non dovrà più chiudere il ciclo rifiuti all'interno dei confini comunali e potrà di fatto continuare a sfruttare secondo necessità gli impianti presenti in altri territori. Nella versione del piano rifiuti regionale illustrata dall'assessore all'Ambiente Massimiliano Valeriani durante la prima seduta di Consiglio dedicata, non c'è più il cosiddetto sub ambito per la Capitale, una nuova perimetrazione entro la quale l'amministrazione capitolina sarebbe stata obbligata da normativa regionale a trattare e smaltire "in casa" l'immondizia prodotta in città. Una scelta quella di eliminare quanto fissato nella versione iniziale del piano, frutto di un accordo fatto lo scorso dicembre con l'amministrazione grillina di Roma, che sta costando malumori nella stessa maggioranza regionale e strappi, già avvenuti, nei Cinque Stelle.

Solo Ato provinciali

"La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati, ha confermato la suddivisione degli ambiti territoriali ottimali contenuti nel precedente piano del 2012, individuando 5 Ato per la gestione dei rifiuti urbani coincidenti con i territori delle 5 Province" ha spiegato l'assessore dem presentando il piano in Aula e anticipando il contenuto di emendamenti di giunta che serviranno a cancellare appunto il sub ambito, presente nella versione del piano votata in giunta un anno fa. "Negli Ato va garantita l'autosufficienza dei Tmb (Trattamento meccanico biologico, ndr) e degli impianti smaltimento, discariche di servizio o termovalorizzatori" assicura l'assessore.

L'accordo con Virginia Raggi

Ragione per cui, chiusa la discarica di Colleferro, il Comune di Roma, su pressing della Regione, ha optato per una cava dove smaltire i rifiuti a Monte Carnevale. Decisione che lo ricordiamo ha scatenato un terremoto politico fuori e dentro lo stesso Movimento Cinque Stelle, frutto amaro di un accordo fatto a dicembre con la stessa Pisana. Riassumibile così: "Noi facciamo la discarica in città, voi togliete il sub ambito per Roma e quindi l'obbligo di utilizzare solo impianti nostri".

Da qui la delibera di giunta capitolina per avviare la realizzazione del sito in valle Galeria. E ora, coma pattuito, lo stralcio dei confini comunali come limite ultimo per l'autosufficienza nella gestione del ciclo. Il risultato? Che Roma, carente sul fronte degli impianti di trattamento, potrà appoggiarsi fuori dai confini, ma la stessa discarica romana, almeno sulla carta, potrà servire anche i 121 comuni della Città metropolitana.

Gli emendamenti per il sub ambito

Una stretta di mano che non è piaciuta a tutti, alimentando divergenze d'opinione tra gli stessi consiglieri di centrosinistra. "Ho proposto un emendamento che serve a responsabilizzare sia la Capitale sia la Provincia, che non può pensare, come ha fatto negli anni, di scaricare su Roma" ha detto in discussione generale il consigliere della lista civica Zingaretti Gino De Paolis, tra i favorevoli all'autosufficienza per Roma Capitale. Idem per i renziani di Italia Viva, Enrico Cavallari e Marietta Tidei, firmatari di un altro emendamento che va nella stessa direzione.

Tra i sostenitori dell'autosufficienza per Roma l'ex grillino, presidente della commissione Ambiente, Marco Cacciatore. Proprio su questo il consigliere ha rotto definitivamente con il Movimento un mese fa. Nella sua idea di Ato, Roma dovrebbe averne uno a sè stante e a tal proposito ha presentato a sua firma un emendamento specifico.

M5s contro l'autosufficienza di Roma

Contrari invece al sub ambito di Roma i pentastellati, in linea con quanto promesso dalla Regione al Campidoglio di Virginia Raggi. "Dal 2002 mai nessun Ato è riuscito a portare avanti una gestione autonoma, nessuna provincia è indipendente nella gestione dei rifiuti ed è dunque inutile disegnarli sulla carta se poi non si dà loro funzionalità e autosufficienza. Se davvero vogliamo essere onesti dovremmo ammettere che ad oggi esiste un solo Ato regionale" ha dichiarato in aula la consigliera M5s Valentina Corrado. "Quello della suddivisione degli Ato è un falso problema".