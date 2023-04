Pasqua e Pasquetta: il piano di Ama per tenere pulita Roma

Presidi fissi nelle aree di maggiore interesse turistico e religioso e presidi mobili a ridosso dei parchi dove, da tradizione, i romani festeggeranno la Pasquetta. E’ questa la strategia che Ama ed il Campidoglio hanno adottato per tenere pulita la Capitale nel primo vero test dopo la chiusura del Tmb di Rocca Cencia: le festività pasquali.

L'articolazione del piano

In base al piano, concordato tra Ama e l’assessorato ai rifiuti di Roma Capitale, saranno predisposti servizi mirati. In tal modo squadre di operatori, in zone già stabilite, effettueranno attività di pronto intervento come lo spazzamento, la raccolta rifiuti, lo svuotamento dei cestoni, tenendo in considerazione i flussi previsti. “La domenica di Pasqua saranno presidiate basiliche, chiese parrocchie e le aree circostanti i luoghi di culto, nonché i siti dove è previsto un grande afflusso turistico. Per il lunedì dell'Angelo, invece - ha dichiarato l’assessora capitolina ai rifiuti Sabrina Alfonsi - le attività di monitoraggio e di pronto intervento saranno concentrati all'esterno di parchi e ville storiche. Un piano che ha l'obiettivo di assicurare, attraverso passaggi intensificati di spazzamento e raccolta dei rifiuti, il decoro nei luoghi che le festività posso rendere più critici”.

Il servizio nella giornata di Pasqua

Nel dettaglio per domenica 9 aprile sono previsti presidi in 28 siti di interesse religioso, turistico e commerciale, che sono dislocati in tutti i municipi. Si tratta di piazza di Trevi, piazza della Rotonda, piazza Navona, via del Corso, piazza dei Cinquecento, piazza del Colosseo, Basilica di Santa Maria Ausiliatrice, Basilica di Santa Maria in Trastevere, piazza del Popolo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica San Giovanni in Laterano, piazza S. Pietro e via della Conciliazione, Basilica di S. Lorenzo Fuori le Mura, piazza della Radio; Basilica di San Paolo, Santi Pietro e Paolo, Chiesa Santi Angeli Custodi, piazza S. Maria Consolatrice, piazza S. Felice da Cantalice, Chiesa parrocchiale S. Teresa di Calcutta, Chiesa di S. Giovanni Bosco, Cattedrale Di Sant'Aurea, piazza della Rocca, Gesù Divino Lavoratore, Chiesa della Nostra Signora di Coromoto, Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Parrocchia San Pio X, Chiesa Parrocchiale Gran Madre di Dio.

I presidi nella giornata di Pasquetta

Per il “lunedì dell’Angelo”invece Ama garantirà attività di monitoraggio e pronto intervento con "presidi mobili" nelle aree esterne ai parchi e ville storiche oggetto del tradizionale picnic delle famiglie, in particolare Villa Borghese, Villa Doria Pamphilij, il Parco degli Acquedotti e il parco dell'Acquedotto Felice. Servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti saranno organizzati, nei vari turni, in tutti Municipi.

“Abbiamo approntato un programma mirato teso ad assicurare il decoro urbano anche per le prossime festività di Pasqua – ha dichiarato Daniele Pace, il presidente di Ama – Ci concentreremo con servizi ad hoc in quelle aree dove tradizionalmente si recano romani e turisti, garantendo comunque anche nel resto della città servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti”.