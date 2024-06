Un piano regolatore più "elastico" e grandi progetti di rigenerazione. Così Roma punta a cambiare

Il mandato amministrativo della giunta Gualtieri ha da poco superato il giro di boa. Due anni e mezzo di pianificazione, progetti, gare pubbliche e cantieri aperti. E così anche Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica, ha deciso di mettere sul tavolo tutto il lavoro fatto e la visione di città del centrosinistra. Lo fa davanti a qualche centinaio di persone nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, con il Sindaco in prima fila, diversi operatori edilizi, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, consigliere e consiglieri di maggioranza, associazioni e comitati di quartiere.

La rigenerazione di Roma

"Roma è stata ferma per anni, abbiamo trovato una città ripiegata su se stessa, in una cronica inefficienza diffusa". Il giudizio sul passato da parte di Veloccia è impietoso. E come sempre accade, sono i numeri a fornire il quadro: "Ci volevano dai dieci ai 18 mesi per ricevere la copia di un progetto edilizio - ricorda l'assessore - dai 18 mesi ai quattro anni per una pratica di affrancazione. L'ufficio condoni era fisicamente chiuso, non si davano più appuntamenti per ricevere il pubblico, ci siamo trovati contenziosi esplosivi dovuti per lo più a silenzi e inadempimenti dell'amministrazione. Una scelta politica, non solo una problematica relativa alla carenza di personale. Tutto per evitare conflitti, per non prendere decisioni talvolta scomode".

10 milioni di euro sulla digitalizzazione

E così, come racconta Veloccia nel suo lungo e articolato intervento di restituzione dei progetti di rigenerazione urbana messi in campo, si è rimessa in moto la macchina: "C'è stato un importante investimento, pari a dieci milioni di euro - prosegue - per la digitalizzazione delle pratiche, che hanno permesso di rientrare nei tempi dettati dalla legge. Le pratiche di affrancazione e trasformazione sono più veloci e chi vuole vendere casa in un piano di zona lo fa con meno patemi. Abbiamo dato una nuova organizzazione al dipartimento, che ora ha una vera pianta organica. E abbiamo puntato a rinnovare la pianificazione e la regolamentazione".

Un Piano Regolatore "flessibile"

La Carta della Qualità e il Piano Regolatore sono i due campi sui quali l'assessorato all'urbanistica puntano maggiormente per ridare vigore agli investimenti nella Capitale, senza però consumare più suolo pubblico ("non succederà mai, almeno finché governiamo noi" la promessa di Veloccia). Nelle prossime settimane, presumibilmente una volta approvato l'assestamento di bilancio, in aula Giulio Cesare arriveranno finalmente le norme tecniche di attuazione del Prg del 2008, dopo lunghi confronti in maggioranza, discussioni nelle commissioni competenti e qualche malumore da parte delle associazioni di cittadini che si sono sentite messe da parte: "Dobbiamo combattere gli estremismi - ammonisce però l'assessore - quindi sia chi vorrebbe un Prg intoccabile, sia chi vorrebbe abolirlo. Noi vogliamo riforme e semplificazione, affrontando con equilibrio tante questioni della città. Le destinazioni d'uso si fanno più flessibili, si facilita il recupero urbano, si inseriscono incentivi per far partire i piani di recupero periferici, cioè quei 200 piani di cui non si è avuta notizia per praticamente nessuno. Si interviene sui terreni agricoli, sulle aree pubbliche a verde e servizi, sugli impianti sportivi. Si rigenera al posto di consumare suolo".

Housing sociale e investimenti nelle periferie

L'assessore, che con il suo intervento ha preceduto quelli di Giuseppe Roma della Rete Urbana delle Rappresentanze e di Lorenzo Bellicini, direttore del Centro Ricerche di Mercato (Cresme), ha anche dato qualche anticipazione sui prossimi passi da parte dell'amministrazione: da una delibera sui fabbisogno abitativi e su programmi di housing sociale costruita insieme all'assessore al patrimonio Tobia Zevi, al programma straordinario per le opere urbanistiche nelle periferie. "Un investimento di 125 milioni di euro, grazie a 40 milioni reperiti nelle maglie del bilancio e mai utilizzati prima e 35 milioni di euro frutto della velocizzazione delle pratiche di affrancazione e trasformazione", rende conto Veloccia. Il Comune si velocizza, le pratiche vengono chiuse, i cittadini pagano e l'amministrazione incassa e reinveste.

"Il Governo vari un Piano Casa, condoni e deroghe non bastano"

Vengono citati i cantieri per il completamento dei piani di zona (come Monte Stallonara) e i lavori per le reti idriche e le strade negli insediamenti urbani ex abusivi, come via del Fosso dell'Osa per fare un esempio. Ma ciò che preme particolarmente al Campidoglio è "una nuova legge sulla rigenerazione urbana" sottolinea Veloccia. E soprattutto: "Serve un Piano Casa - si appella Veloccia al Governo - che non si limiti al condono di qualche tramezzo o la trasformazione delle cantine in appartamenti. Ci vogliono fondi, incentivi e risorse strutturali nel tempo, per affrontare in una strategia di concorso pubblico/privato questa sfida. Che è una sfida decisiva per modernizzare e trasformare le nostre città, ma che se perdiamo, avrebbe impatti sociali ed economici devastanti".

Benedetto Pnrr: 280 milioni di euro di cantieri attivi

Capitolo inevitabile sul Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza che permette a Roma di portare avanti interventi di riqualificazione stradale, di immobili, recupero di aree degradate e trasformazione. Basti pensare al cantiere appena partito a Porto Fluviale (un'occupazione a scopo abitativo), al piano di recupero di Tor Bella Monaca, Corviale, Santa Maria della Pietà: "Ci credevano in pochi - dice Veloccia - ma ad oggi nel complesso abbiamo 280 milioni di euro di cantieri aperti. Abbiamo difeso coi denti i finanziamenti su Tor Bella Monaca, che sembravano dover saltare. In ciascuno di questi quartieri abbiamo avviato dei laboratori territoriali. Luoghi fisici e non virtuali nell'epoca dei social isieme alle Università, a tanti ricercatori che non smetterò mai di ringraziare per la pazienza, la dedizione che hanno avuto anche vincendo la paura di alcuni momenti difficili, così come a quelle poche associazioni che andando in direzione ostinata e contraria, hanno sempre creduto nel cambiamento".

Mani tese agli investirori

Inevitabile che il Campidoglio strizzi l'occhio ai privati. Roma attrattiva è il "claim" che più viene ripetuto dall'inizio di questa amministrazione. Attrattiva per i grandi fondi, per le imprese, le aziende che abbiano le risorse per intervenire, in partnership con il pubblico: "Perchè questa stagione di trasformazione (sostenuta da fondi Pnrr, fondi giubilari, ministeriali, ndr) non durerà in eterno - conclude Veloccia - quindi bisogna attrarre gi investitori privati. Questo è un aspetto al quale vogliamo stare attenti. Ovviamente bisogna fare le cose bene, chi sbaglia deve pagare, chi non fa le opere pubbliche o fa il furbo sulle volumetrie va punito".