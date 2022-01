A Roma è partito il piano potature: ecco le vie interessate

Via i rami secchi dagli alberi posizionati sulle strade e nei parchi della Capitale. E’ in corso il piano potature del Campidoglio che, progressivamente, interessa tutte le zone della città.

“La cura del verde – ha ricordato Sabrina Alfonsi, assessore all’ambiente della giunta Gualtieri – permette alla città di respirare meglio e di più, di essere più sicura e al tempo stesso più sana, con una migliore qualità ambientale”. Le operazioni, condotte dal dipartimento ambiente di Roma Capitale, sono state calendarizzate nel seguente elenco di strade.

Municipio I

Parco di Villa Borghese (parte)

Via Germanico (in esecuzione)

Via Asinio Pollione

Via Calabria

Piazza dei Servili

Piazza della Libertà

Piazza Risorgimento

Viale Giulio Cesare

Viale Venezia Giulia (in esecuzione)

Via degli Ammiragli (in esecuzione)

Lungotevere Aventino

Lungotevere Pierleoni

Lungotevere de’ Cenci

Municipio II

Viale Tiziano (tratto via Rabirio – via Fra Giocondo)

Piazzale Cardinal Consalvi (area cani)

Via Tronto

Viale Pinturicchio

Corso Trieste (abbattimento 3 pini)

Villa Leopardi (abbattimento 1 pino)

Via di Villa Grazioli

Via Volsinio

Via Bradano

Via Tigrè

Via Casperia

Via Frasso Sabino

Via Dire Daua

Viale Parioli (da piazza Santiago del Cile a piazza Ungheria)

Viale Liegi

Viale Regina Margherita

Viale Regina Elena

Via Nomentana

Municipio II- IV

Via Melandri (parco)

Via Umberto Calosso

Via Tiburtina

Via di Portonaccio

Via Morozzo della Rocca

Via Giuseppe Galliano

Via Egidio Galbani

Via Alberto Pollio

Viale Marx

Municipio IV- VI

Via Fermignano

Via Ripatransone

Via Ollolai

Viale Palmiro Togliatti

Via Cherso

Viale della Serenissima

Municipio VI- VIII

Via Rolando Vignali

Via Appia Nuova

Via Siria

Via Satrico

Via Acquitania

Via Costantino

Via Pigafetta

Via Pincherle

Piazzale del Caravaggio

Municipio VIII – XI- XII

Lungotevere degli inventori

Lungotevere di Pietrapapa

Via della Magliana

Piazzale della Radio

Via Greppi

Via Balzaretto

Largo Cocchi

Viale dei quattro venti

Piazza Crispigli

Villa Bruzzesi

Villa Pamphilj (quattro aree)

Municipio XIII – XIV – XV

Via VAlcannuta

Via Raffaele Conforti

Via Giorgio Del Vecchio

Via Lanfranco Maroi

Via Tito Livio

Piazza San Zaccaria Papa

Via Federico Borromeo (centro anziani)

Via Federico Borromeo (area interna polizia locale)

Via Livio Andronico

Via Ponderano

Via Cecilio Stazio

Via Cadlolo

Via Fedro

Largo Cervinia

Via Eugenio De Mattei

Via selva candida

Via Trionfale (da via Igea a via Trionfale 7012)

Via Trionfale (da civico 7071 al ci. 7011)

Via Trionfale (dal civico 6923 al 6909)

Via Trionfale (dal 7400 a piazza Monte Guadio)

Piazzale della scuola Nazario Sauro

Piazza Madonna del Cenacolo

Via Sangemini

Via Duccio Galimberi

Parco Lucchina

Via Camilla Ravera

Via acquedotto del Peschiera

Via di Torrevecchia

Viale delle medaglie d’oro

Largo Zucchi

Via Romeo Rodriguez Preira

Via Santa Cornelia

Via Fleming

Via Nicaragua

Piazza e via Stefano Jacini

Piazza giochi delfici

Via Nemea

Via Quarto Peperino

Viale Tor di Quinto (dal ponte tangenziale fino a piazza Ponte Milvio)

Piazza Ponte Milvio

Piazza Manfredi Azzarita

Via Manfredi Azzarita

Via colli della Farnesina

Via di Villa Madama

Municipio IX

Viale Pasteur

Viale Tupini

Via del ciclismo

Via dei primati sportivi

Via dei campioni

Via Thailandia

Parco Giuffrè

Via di Trigoria

Via dei Santi Pietro e Paolo

Via canzon del Piave

Via di Mezzocammino (parco campagna 1)

Via Oscar Sinigallia

Via del Caucaso

Via Esperanto

Via Vittorini

Piazza dell’agricoltura

Viale Europa (tratto via dell’arte/viale C. Colombo

Giardino Giuliani

Via Jois

Via Gaurico

Via Matteo Fazio