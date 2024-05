A dicembre scattano le nuove regole contro la "consegna selvaggia"

A dicembre dovrebbe scattare il nuovo piano merci per la logistica. Un provvedimento che fissa una serie di regole e novità per fermare la “consegna selvaggia”, un fenomeno esploso con l’e-commerce e che mette ancora più in difficoltà il già congestionato traffico romano.

I numeri della logistica a Roma

Secondo dati recenti, per ogni mille persone, ogni giorno, si effettuano circa 300 viaggi per consegnare prodotti di varia natura. Un trend in aumento dell’8% ogni anno e che fa capire come, senza nuove regole, i romani rischino di rimanere bloccati anche a causa dei loro acquisti online. Le consegne dell’e-commerce rappresentano l’80% dei flussi di merci in ambito urbano. Questo significa avere migliaia di vetture che girano a una parte all’altra della città, contribuendo al traffico, alla sosta selvaggia e all’inquinamento.

Le nuove regole in vigore da dicembre

Le linee guida del nuovo piano della logistica sono contenute nel PULS, Piano Urbano della Logistica Sostenibile o Piano Merci, approvato già dalla Giunta capitolina. L’assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha parlato delle novità contenute nel provvedimento il 9 maggio nell’incontro organizzato dal Living Lab della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre. All’incontro c’erano anche la presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati e alcune delle più importanti aziende di logistica (Amazon, Fercam, Poste italiane e vari rappresentanti di corrieri espressi).

Rispetto a quanto contenuto nella delibera approvata a febbraio di quest’anno non ci sono novità. Durante l’incontro, però, Patanè ha annunciato che le nuove regole partiranno da dicembre 2024, periodo durante il quale, complici le festività natalizie, gli acquisti online e, di conseguenza, le consegne raggiungono l’apice. “Ora - ha spiegato ancora Patanè - occorre passare ai piani di attuazione. Entro dicembre contiamo di applicare le prime regole. Grazie a Roma Servizi per la Mobilità abbiamo realizzato la mappatura degli stalli merci nelle zone centrali. Ora i municipi lo faranno sulla viabilità secondaria”.

Le novità

Il piano si articola in 10 misure di breve, medio e lungo termine ed hanno tutte un unico obiettivo: limitare la circolazione dei furgoni in città, specialmente nelle zone centrali. Tra le misure ci sono la razionalizzazione e potenziamento degli stalli di carico-scarico merci, la revisione delle regole di accesso alle Zone a traffico limitato, l’implementazione delle infrastrutture e l’individuazione di incentivi destinati all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Prevista la realizzazione di cosiddetti “Pudo” ossia punti di prelievo e consegna delle merci, in combinazione con la diffusione dei parcel locker, misura che andrà preceduta da un’adeguata campagna di sensibilizzazione e promozione per farla rapidamente accogliere dalla cittadinanza.

Fondamentale sarà anche incentivare la ciclo-logistica favorendo il trasporto merci, innanzitutto nell’ultimo miglio, a beneficio di privati o attività commerciali, attraverso le cargo-bike, anche in sharing: tali mezzi dovranno partire da spazi logistici di prossimità (i micro hub) dove realizzare apposite strutture per lo stoccaggio delle merci. Di grande importanza sarà poi la logistica collaborativa, concertata con i grandi centri commerciali e con i vari operatori. Tra le misure da adottare figurano anche i Cud ossia i centri di distribuzione urbana.