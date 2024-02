Rocca annuncia investimenti per far risorgere l'ospedale di Tivoli

Dopo l’incendio l’ospedale di Tivoli verrà potenziato. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annunciando importanti interventi all’interno del nosocomio tiburtino, colpito da un rogo lo scorso 8 dicembre 2023 a causa del quale sono morte tre persone.Rocca ha già mandato al ministero il nuovo piano per 206 milioni e 396 posti letto, un aumento considerevole rispetto a un bacino che “avrà una risposta qualificata".

Bocciato il nuovo ospedale

Il presidente della Regione ha annunciato questi lavori intervenendo a un evento dell'Anaao Assomed Lazio sulle criticità dei Pronto soccorso della Capitale in vista del prossimo Giubileo. Il governatore, però, non si è limitato a questo. Rocca ha fatto capire che difficilmente vedrà la luce il progetto del nuovo ospedale tiburtino “Gino Strada”, presentato da Zingaretti nella passata consiliatura .

"L'area individuata per costruire il nuovo ospedale Tiburtino e annunciata dalla precedente amministrazione regionale - ha detto - sotto il profilo idrogeologico non è buona. Devo mettere dei tecnici al lavoro. Stiamo facendo delle corse contro tempo per verificare attraverso i sondaggi se quella è un'area dove si può costruire o dobbiamo trovarne un'altra".

Pronto soccorso

Sul tema generale invece dei Pronto soccorso in vista del Giubileo, il presidente della Regione Lazio ha spiegato che "ci sono 155 milioni di euro per intervenire su tutte le strutture, in alcuni casi anche in maniera importante. Termineremo i lavori in tempo e per quest'anno - ha specificato infine Rocca- porteremo a compimento anche i percorsi assunzionali" necessari poi a fare funzionare le strutture.

D'altronde, i Pronto soccorso "sono la sfida del 2024. Stiamo lavorando tantissimo perché ci sono talmente tante cose da recuperare. È una sfida enorme" ha detto ancora il governatore, che ha messo nel mirino anche "i dipartimenti di emergenza e le liste d'attesa , l'altra grande tragedia che affligge le nostre comunità. È stato faticoso mettere 3,2 milioni di prestazioni dentro il Recup. Solo una ventina di strutture non lo hanno fatto e non gli ho rinnovato l'accreditamento" ha detto Rocca che, in passato, aveva sottolineato come solo 10% delle prestazioni critiche erogate dal privato venisse fornito tramite Recup.