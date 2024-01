Piano Gelo, l'appello di Funari: "No agli sgomberi dei senza dimora in assenza di alternative"

Torna il freddo pungente nella Capitale. Soprattutto di notte, la colonnina di Mercurio arriva a toccare lo zero e per chi vive in strada ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza. Per questo, dall'assessorato alle politiche sociali e della salute chiedono uno sforzo ancora più grande agli enti del Terzo Settore che a Roma si occupano di persone fragili. Nel frattempo, con le ultime tre strutture d'accoglienza aperte nell'ultimo mese, sono arrivati a circa 2.600 i posti letto.

Il Piano Gelo di Roma Capitale

Mercoledì 24 gennaio in commissione politiche sociali l'assessora Barbara Funari racconterà il lavoro del Campidoglio per l'accoglienza dei senza dimora. Nel frattempo, lancia un appello alle associazioni di solidarietà affinché lo sforzo per assistere chi vive in strada sia sempre maggiore, ovviamente con il supporto dell'amministrazione. "Ormai è sempre più facile perdere tutto, anche casa - spiega a LaPresse l'assessore - basta non avere più il reddito di cittadinanza o restare disoccupati, con gli affitti proibitivi che ci sono". Per questo è stato convocato nei giorni scorsi un tavolo urgente con il Terzo Settore "con l'obiettivo di stringere ancora di più la rete e il coordinamento tra Comune, Sala operativa sociale e tutte le reti, a partire da chi gestisce i centri di accoglienza".

L'appello dell'assessora Funari

"Bisogna evitare le dimissioni dagli ospedali dei senza dimora che risultano ancora bisognosi di cure importanti - ha fatto sapere Funari -, senza avere attivato preventivamente la Rete dei servizi". Ma non solo. Per l'assessora "bisogna interrompere gli sgomberi dei senza dimora senza reali esigenze di sicurezza - l'appello di Funari - e di rafforzare il monitoraggio delle unità di strada per le persone che stanziano in luoghi più isolato". E' notizia di oggi, però, che la Questura coadiuvata da personale Ama ha coordinato lo sgombero e la bonifica di alcuni insediamenti abusivi nelle zone del centro, in particolare tre che si erano creati a piazza San Silvestro.

Sono 2.600 i posti letto disponibili a Roma

In ogni caso, la rete d'accoglienza di Roma Capitale si è recentemente ampliata. Dopo la tensostruttura da 70 posti aperta a Ostiense, ne sono state aperte altre due a via Ramazzini, gestita dalla Croce Rossa Italiana e un'altra sulla Salaria, in collaborazione con un ente della Protezione Civile. In totale, ad oggi, i posti letto per senza dimora a Roma sono arrivati a circa 2.600 disponibili. "Sono state inoltre messe a disposizione coperte dalla 'SOS' e dai volontari - conclude Funari - per dare assistenza ai senza dimora che non vogliono spostarsi in un centro si accoglienza, solo 'Tutto Taxi per amore' ha racconto 30 quintali di beni di prima necessità per assistere i senza dimora e le famiglie in difficoltà".