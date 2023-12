Cantieri nelle palazzine Ater al palo. L'efficientamento energetico è un miraggio 

L’efficientamento energetico delle palazzine popolari di Ater è fermo al palo, così come la riqualificazione degli stabili. I cantieri sono bloccati. A denunciarlo l’ex assessore regionale alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani. “Fermi i lavori per il recupero del complesso di viale Morandi a Tor Sapienza. Fermo l’intervento di demolizione e ricostruzione in via Gasparri a Primavalle. Bloccati i cantieri di via Sagunto al Quadraro, di Monte Cucco al Trullo, oltre a quelli di Spinaceto e Laurentino. Ferme anche le opere per la realizzazione di decine di nuovi alloggi a Ponte di Nona e Tor Vergata” dichiara l’oggi consigliere Pd alla Pisana.

Ater, il piano di efficientamento energetico al palo

Il piano da 52 milioni di euro prevede la realizzazione di cappotti termici, impianti fotovoltaici, sostituzione di infissi. Un intervento di ammodernamento che avrebbe dovuto investire 1200 alloggi dell’azienda territoriale di edilizia residenziale, da Casal Monastero a Corviale, passando per Spinaceto, San Saba e decine di altri quartieri. Obiettivo: rendere quegli immobili popolari più belli ed efficienti con un risparmio annuo stimato in circa 2,5 milioni di euro per le spese di gestione, oltre che risparmio energetico e abbattimento delle emissioni.

Interrogazioni alla Giunta Rocca

“Il presidente Rocca conosce il valore di questi interventi già finanziati e avviati, ma incomprensibilmente bloccati dall’inizio della sua amministrazione? Non si tratta soltanto della costruzione di nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica o della ristrutturazione dei complessi Ater, ma - ha sottolineato Valeriani - sono opere di rigenerazione urbana che puntano a migliorare la qualità e il comfort abitativo, restituendo anche decoro e dignità alle periferie di Roma”. Pronta una serie di interrogazioni alla Giuntaregionale, una per ogni cantiere avviato e fermato negli edifici Ater, “per sapere - incalza Valeriani - le ragioni del blocco dei lavori e chiedere la rapida ripresa degli interventi con l’obiettivo di non creare disservizi a migliaia di inquilini e di proseguire il programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico delle Ater di Roma e del Lazio”.