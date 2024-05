Il piano di zona atteso da 15 anni dove le case costano 4mila euro al metro quadro

Ci sono oltre un centinaio di famiglie romane che da quasi 15 anni aspettano di ricevere le chiavi della casa che hanno già iniziato a pagare. Siamo nel piano di zona D8 Tor Vergata 2, a Roma est, tra l'Autostrada e il Policlinico, ricompreso nel secondo Piano di edilizia economica popolare varato dal Comune di Roma. Gli assegnatari, nel 2010, hanno versato all'incirca 40mila euro al consorzio AIC (associazione italiana casa), ma per una serie di intoppi (politici e burocratici) ancora non hanno visto le chiavi.

Il piano di zona Tor Vergata 2

La storia è di quelle che caratterizzano parecchi interventi urbanistici in convenzione a Roma. Cantieri che partono con svariati anni di ritardo, problemi amministrativi, in molti casi anche fallimenti delle cooperative edili incaricate di costruire (con il contributo pubblico, come previsto dalla legge). A Tor Vergata 2, tra via Galvano della Volpe e via di Passolombardo, ci sono due palazzine che potrebbero essere prossime alla consegna, ma ancora non si vede luce.

Opere a rilento e intoppi burocratici

A raccontarlo è Michele Condò, 60 anni, portavoce del comitato spontaneo che coinvolge circa 140 proprietari e promotore dell'associazione di quartiere "Nuova Tor Vergata". Nel 2010 versò le quote per due appartamenti da regalare ai figli, oggi più che ventenni: "Io come altri versai 40mila euro - ricorda - ma per vari motivi i lavori iniziarono nove anni dopo. Adesso che le opere di urbanizzazione del primo stralcio sono quasi concluse, siamo bloccati in attesa dei nulla osta per l'allaccio in fogna e dei lavori di Italgas". Interventi che, se non ultimati, ritardano anche il completamento della strada a servizio delle palazzine: "Non possono certo asfaltare e poi rompere di nuovo".

Nove anni per far cominciare i cantieri

Questo nonostante nel 2020 la Regione avesse siglato un accordo con il Comune per affidare ad Astral il completamento delle opere urbanistiche primarie non iniziate o non completate. In quel periodo Tor Vergata 2 è iniziato da poco: "La palazzina che interessa la mia famiglia e un'altra - continua Condò - sono partite nel 2019 dopo una lunghissima peripezia politica e amministrativa. Delibere scritte e non firmate perché è saltata la giunta Marino, poi firmate dal commissario Tronca ma rimesse in discussione e rifatte daccapo con la giunta Raggi, tempistiche infinite per ottenere i permessi di costruire". In ogni caso il cantiere parte: una palazzina con 16 appartamenti è conclusa, quella da 60 è quasi ultimata. Alle opere di urbanizzazione, da dicembre 2022, ci ha pensato appunto Astral.

"Ma dovevano durare circa sette mesi - racconta Condò - e invece siamo ancora in attesa dei lavori di Italgas. Acea, dopo che è stata costruita la fogna e finite le vasche di laminazione, ha ricevuto la richiesta per il nulla osta a settembre 2023, con risposta arrivata il 6 marzo 2024. Dopo due mesi è di nuovo tutto fermo". E così ci sono famiglie che ancora attendono la consegna delle chiavi.

Chi attende casa rischia anche lo sfratto

Tra loro una coppia finita sotto sfratto: "Erano andati in affitto, come è successo a tanti altri - fa sapere il portavoce del comitato di assegnatari - con contratti di sei mesi o un anno. Nel caso in questione, la locazione è scaduta e pensavano di ricevere le chiavi di casa nuova, ma non è stato così. Non hanno lasciato l'appartamento e il proprietario ha chiesto lo sfratto, che è stato eseguito. Adesso la ragazza, che ha una bambina piccola, è finita in affidamento ai servizi sociali". Un dramma sociale paradossale: chi è sulla carta proprietario di una casa finisce per strada per colpa dei tempi della burocrazia.

Le conseguenze dei ritardi

Ma questo non è l'unico problema scaturito dalla lentezza nel completamento del piano di zona Tor Vergata 2. Per esempio, molti ragazzi hanno perso il beneficio dello sgravio fiscale applicato ai mutui per under 36: "E i tassi sono anche aumentati - aggiunge Condò - con le conseguenze che si possono immaginare sulle rate da pagare alle banche. Per quanto riguarda me e la mia famiglia, viviamo il disagio di stare in quattro in un appartamento di 60 mq, con i miei due figli ormai adulti e lavoratori che aspettano casa ma non sanno quando potranno andarci. Ma c'è dell'altro: il prezzo degli appartamenti è anche lievitato nel tempo".

"Il prezzo delle case è lievitato negli anni"

Nei piani di zona, come da legge, il costo degli immobili viene stabilito da una tabella che il Comune approva in base alla convenzione urbanistica stipulata con i costruttori. E' il cosiddetto "prezzo massimo di cessione", che in linea del tutto teorica dovrebbe essere più basso rispetto a quello di mercato: "Peccato che dai 230mila euro iniziali - informa Michele - l'ultimo aggiornamento è che il costo finale sarà 270mila euro". E senza l'approvazione della tabella dei prezzi, questi potrebbero continuare a salire influenzati dagli aggiornamenti Istat e dal costo dei materiali edili, che dal 2022 a oggi sono cresciuti vertiginosamente. Gli appartamenti sui quali ha investito Michele sono inferiori ai 70 mq: praticamente a Tor Vergata 2 verranno a costare quasi 4mila euro al mq.

All'inizio le case su cui ho investito dovevano costare circa 230mila euro, ora siamo già arrivati a 270mila e speriamo non salgano ancora in attesa dell'approvazione della tabella sul prezzo massimo di cessione MICHELE CONDO'

Assegnatario

La speranza degli assegnatari

"Questo è un quartiere che si trova in una posizione ottima - conclude Michele Condò -, c'è un parco, abbiamo l'università vicino, l'area della Vela di Calatrava in fase di riqualificazione, gli autobus e la metro C, centri commerciali e negozi. Si può vivere bene, in maniera comoda. Ma tante famiglie ancora restano appese ad un filo, pagando affitti in attesa di ricevere le case che hanno iniziato già a pagare quasi 15 anni fa. Il Comune si è mosso molto, l'assessore Maurizio Veloccia si è attivato sin da subito e l'intervento di Astral è stato positivo, ma adesso serve velocizzare l'ultimo pezzettino".