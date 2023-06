Piani di zona revocati, il Campidoglio convoca gli inquilini: firmato il primo contratto di affitto agevolato

Arriva la prima firma su un contratto di affitto per uno dei piani di zona revocati dal Comune. A beneficiarne un’inquilina di via Sante Bastiani, nella periferia sud della Capitale e, più precisamente, a Spinaceto.

Il piano di zona Spinaceto 2

In via Sante Bastiani ci sono sessanta appartamenti, in due immobili, dove vivono poco meno di cinquanta famiglie. Le case erano state realizzate con il piano di zona Spinaceto 2 su un’area di proprietà comunale. Erano destinate a famiglie con particolari requisiti, anche reddituali e per costruirle la regione aveva versato quasi 4 milioni al consorzio cooperative edilizie Vesta, sufficienti a coprire il 60% dei costi di realizzazione delle palazzine Una parte di quei fondi, circa la metà, doveva essere restituita dopo 30 anni.

La convenzione decaduta

La gestione degli affitti, però, ha alimentato denunce e, nel 2012, l’avvio di un’indagine che ha portato ad un sequestro preventivo degli immobili. La cooperativa edilizia Vesta è entrata in liquidazione e da allora, circa dieci anni fa, è cominciato il calvario degli inquilini che, nel tempo, hanno ricevuto richieste di sfratto e vari accessi dell’ufficiale giudiziario. Per risolvere la questione, nel 2019 l’amministrazione Raggi aveva approvato una delibera utile a far decadere la convenzione con la cooperativa. Salutata come la soluzione al problema degli sfratti, non aveva però finora consentito di regolarizzare le famiglie di Spinaceto. Una situazione che è comune a molti altri piani di zona su cui è intervenuta la revoca.

L'acquisizione al patrimonio cittadino

In via Sante Bastiani, la revoca ottenuta nel 2019, non era stata seguita all’immissione in possesso, da parte di Roma Capitale, degli immobili. Fino al 2021 era impossibile farlo perché, le due palazzine, erano ancora sotto sequestro. L’operazione di acquisizione al patrimonio comunale è invece avvenuta lo scorso gennaio. Un passo atteso, dagli inquilini, da un decennio.

Il primo contratto di affitto agevolato per i Piani di Zona

“Oggi finalmente apriamo una nuova stagione sui Piani di Zona, ricostruendo un percorso per rilanciare l'edilizia sociale della nostra città – ha commentato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi – Questa mattina è stato firmato il primo contratto di affitto agevolato per il PdZ di Spinaceto e nei prossimi mesi ne firmeremo altri ancora. Tante, troppe, persone hanno vissuto per anni nell’incertezza e nella preoccupazione. Un percorso lungo, abbandonato per troppo tempo dalle amministrazioni e che noi vogliamo gestire con serietà”.