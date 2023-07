Monte Stallonara, dopo 10 anni di annunci e ritardi sono iniziati i lavori per le opere primarie

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano dieci anni che gli abitanti del piano di zona Monte Stallonara, municipio XI, aspettavano l'inizio dei lavori per la nuova vasca di laminazione. Il progetto esecutivo era stato approvato a marzo 2022 dalla giunta, sembrava che il cantiere dovesse essere imminente ma non è stato così. Adesso le ruspe si sono effettivamente messe in azione come annunciato dall'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia.

La vasca di laminazione, opera fondamentale per evitare i rischi idrogeologici, permette di far partire anche altri lavori di opere di urbanizzazione primaria come strade, sistemi di raccolta delle acque meteoriche. "Oggi ho effettuato un sopralluogo sul cantiere per la realizzazione della vasca che permetterà il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano - ha fatto sapere Veloccia - dalle strade alla raccolta delle acque meteoriche. Un risultato importante, giunto dopo mille difficoltà, per il quale voglio ringraziare il nostro dipartimento, l'Astral e l'impresa che in queste giornate caldissime è all'opera e proseguirà le lavorazioni anche durante il mese di agosto. Voglio ringraziare per la pazienza e la fiducia anche i tanti cittadini che da anni attendevano questi lavori".

I problemi incontrati in questi anni non sono stati pochi, tra intoppi burocratici e lungaggini amministrative. Progettazioni, autorizzazioni da attendere, fondi da reperire, espropri, in tutto ciò anche l'aumento dei costi dei materiali che ha comportato per tutti i cantieri edili la revisione dei quadri economici di ogni progetto: "Finalmente ce l'abbiamo fatta - aggiunge Veloccia - la realizzazione delle opere idrauliche sbloccherà finalmente il completamento di questi Piani così come sta già avvenendo a Pian Saccoccia e come avverrà a Torresina e Colle Fiorito nei prossimi mesi.