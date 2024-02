Piano Casa, pressing dei movimenti su Gualtieri. Dopo due ore di confronto, via alla cabina di regia

C'erano diverse centinaia di persone in piazza del Campidoglio venerdì pomeriggio, tra movimenti, sindacati, persone sotto sfratto e occupanti. Tutti chiedevano una cosa: tirare fuori dal cassetto il Piano Casa. Una richiesta che arriva a sette mesi dall'approvazione della delibera in aula consiliare e a pochi giorni dalla fine dell'avviso pubblico per il reperimento di alloggi tra enti privati.

I movimenti per la casa in sit-in al Campidoglio

La manifestazione, convocata dai movimenti per il diritto all'abitare insieme ai sindacati degli inquilini come Asia-Usb e Unione Inquilini, è iniziata intorno alle 15 del 9 febbraio, ma poco dopo le 16 già una delegazione è stata fatta salire a Palazzo Senatorio per incontrare il sindaco Roberto Gualtieri. Con lui c'erano l'assessore al patrimonio e politiche abitative Tobia Zevi, quello al decentramento e al personale Andrea Catarci, quello all'urbanistica Maurizio Veloccia, la vicesindaca e delegata al bilancio Silvia Scozzese e una delegazione per Ornella Segnalini, assessora ai lavori pubblici impossibilitata a partecipare. Una squadra al completo, per dare importanza all'incontro: Gualtieri si è voluto mostrare aperto all'ascolto e intenzionato a dare un'accelerata all'attuazione del Piano Casa, che secondo i manifestanti è fermo nel cassetto e stenta a partire.

Confronto sul Piano Casa

Durante il confronto, durato circa due ore, i temi trattati sono stati diversi. Dalla strategia sugli sgomberi delle occupazioni storiche, fino alla necessità di recuperare gli immobili abbandonati a rischio speculazione e di autorecuperare quelli di proprietà pubblica tramite l'istituzione di cooperative di inquilini. E ancora, la tanto dibattuta residenza agli occupanti: "Ha bisogno di una revisione - spiega Luca Fagiano, leader dei movimenti - perché stiamo ricevendo molteplici segnalazioni di uffici municipali che tolgono la residenza a chi l'ha appena ottenuta, è successo a una mamma sola con tre figli piccoli che ha raccontato la sua situazione durante l'incontro". Insomma, le criticità sull'applicazione corretta della direttiva del novembre 2022 proseguono e in questo caso sarà l'assessore Catarci a dover maneggiare la patata bollente.

Una cabina di regia coordinata da Zevi

Da questo primo tavolo emergono alcune novità. La prima: Gualtieri ha deciso di istituire una cabina di regia per l'attuazione del Piano Casa. E a coordinarla ci ha messo Tobia Zevi, date le sue deleghe su patrimonio e politiche abitative. Tra due, massimo tre mesi questo gruppo interassessorile dovrà portare qualche risultato al Sindaco. Il primo è arrivato anche prima del confronto di venerdì, ed è l'altra novità: è stato definito il nuovo regolamento per gli autorecuperi, che in realtà era stato promesso per massimo settembre scorso. "Il Comune ha annunciato che vuole far partire alcuni progetti al più presto - conferma Fagiano - però prima il regolamento deve passare per il consiglio". Vedremo quanto ci vorrà, visto che giovedì 8 un'altra delibera è stata approvata in giunta, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi Erp e che dovrà essere a sua volta votata da consigliere e consiglieri capitolini.

Preoccupazione per Porto Fluviale

C'è un argomento sul quale, però, i movimenti sono preoccupati, anche se è rimasto marginale rispetto a quanto dibattuto a Palazzo Senatorio. Si tratta di Porto Fluviale e in generale della gestione dei ricollocamenti delle famiglie coinvolte dai progetti di rigenerazione e recupero urbano in corso: "La Regione si mette di traverso - dicono dai movimenti - e questo braccio di ferro col Comune non va bene, sembra voglia fare campagna elettorale sulla pelle delle persone". Il punto lo abbiamo fatto emergere su RomaToday dando conto dei numeri: 81 alloggi a disposizione per la movimentazione di nuclei distribuiti su cinque progetti in corso, con 100 persone da spostare solo a Ostiense, significa che l'aiuto di Rocca e dell'Ater è necessario. Ma, ad oggi, non sembra possa arrivare.