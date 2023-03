Le occupazioni, il rapporto con i movimenti, il piano casa: tutti contro Zevi. Opposizioni all'attacco

Un consiglio straordinario per "necessari chiarimenti" rispetto al Piano Casa e alle relazioni tra amministrazione capitolina e "portatori di interesse", cioè i movimenti che a Roma gestiscono alcune storiche occupazioni a scopo abitativo. A richiederlo, con atto depositato, sono stati i consiglieri del M5S e della lista Civica Raggi.

Le opposizioni chiedono un consiglio straordinario sul Piano Casa

Gli strascichi della puntata di "Fuori dal Coro" condotta da Mario Giordano su Rete 4, andata in onda il 21 marzo, incentrata sulla chat WhatsApp tra l'assessore Tobia Zevi e almeno 20 realtà per discutere il nuovo Piano Casa di Roma, ancora stentanto a esaurirsi. Le opposizioni in aula Giulio Cesare hanno più volte chiesto le dimissioni di Zevi, difeso dal sindaco Roberto Gualtieri pubblicamente e da tutta la maggioranza di centrosinistra e adesso vogliono un consiglio ad hoc in cui Zevi riferisca sulla sua attività relativa al tema casa. "Ci auguriamo che venga fissato con la massima urgenza - concludono M5S e LcR - e che i cittadini possano avere le risposte che meritano sull'operato di questa Amministrazione".

Zevi rivendica il lavoro svolto finora: "Con noi si è tornati ad assegnare alloggi"

Nel frattempo, Zevi in un lungo post Facebook ha rivendicato il lavoro svolto da novembre 2021 a oggi per trovare soluzioni all'emergenza casa: "Roma Capitale è tornata ad assegnare alloggi popolari a ritmi fortissimi - sottolinea -, consentendo a centinaia di famiglie in graduatoria di accedere alla casa: un diritto che hanno atteso per anni. Il racket delle occupazioni è un problema ventennale di questa città, che stiamo combattendo formando una task force della Polizia Locale che opera gli sgomberi e videosorvegliando gli immobili liberati in attesa della formale assegnazione. Ma la realtà ci pone al cospetto di fragilità, donne e bambini, che vivono in palazzi dismessi ed ex capannoni industriali".

"Tutti hanno sempre dialogato con i movimenti per la casa"

"Ogni Sindaco, Assessore e Prefetto di Roma - ha proseguito poi Zevi - ha dialogato con i Movimenti per la casa. Le forze sociali propongono, chiedono, criticano e poi i rappresentanti istituzionali prendono le decisioni in autonomia e il Piano casa sarà discusso in commissione e in aula con tutte le forze politiche, economiche e sociali della città. La nostra giunta si è assunta un compito immane: far ripartire la città dopo lunghi anni di declino con politiche ambiziose, coraggiose e di sinistra. Noi andremo avanti sul Piano casa all'insegna della legalità e dell'inclusione, anche se questo cambiamento può dare fastidio a qualcuno".