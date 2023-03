Piano Casa, Gualtieri difende Zevi: "Giusto condividerlo con tutti. Anche i prefetti hanno incontrato i movimenti"

Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla pubblicazione di alcune chat WhatsApp tra l'assessore alla casa Tobia Zevi e uno dei leader dei movimenti Luca Fagiano, riportate dalla trasmissione di Rete 4 "Fuori dal Coro" martedì 21 marzo, il sindaco Roberto Gualtieri è stato al centro di una nuova puntata, registrata giovedì 23 marzo e ha difeso il suo assessore, attaccato dalla destra e dal M5S che ne vorrebbe le dimissioni.

Gualtieri a Rete 4 difende Zevi dagli attacchi delle opposizioni

"Zevi sta consultando tutte le categoria sul piano casa - ha risposto il Sindaco a Mario Giordano - non solo i movimenti per la casa ma anche proprietari, inquilini, sindacati. E' doveroso farlo. Il nostro obiettivo è avere più case popolari, zero occupazioni e superare quelle esistenti anche con sgomberi. E lo stiamo facendo perché da quando ci siamo noi non ci sono più nuove occupazioni di grandi palazzi, sono stati fatti due grandi sgomberi (viale delle Province e Valle Fiorita, ndr), abbiamo decuplicato l'assegnazione di case popolari e abbiamo un piano per assegnare più case. Quindi una linea precisa per la legalità e per la casa".

"Chat strumento di informazione, anche i prefetti hanno parlato con i movimenti"

Giordano insiste riferendosi a Luca Fagiano, leader dei movimenti per il diritto all'abitare e occupante di Casale de Merode, ex clinica diventata rifugio per decine di famiglie di emergenza abitativa. Il conduttore chiede se sia legittima l'esistenza di una chat con dentro una figura come la sua: "La chat è uno strumento di informazione e consultazione. Ricordo che i movimenti per la casa sono regolarmente sentiti dai Prefetti - sottolinea Gualtieri, riferendosi a incontri che lo stesso Fagiano, insieme ad altri esponenti di sindacati e movimenti, ha avuto nei mesi scorsi sia con l'attuale ministro Piantedosi, sia con il successore Frattasi - . Noi dobbiamo superare le situazioni di illegalità e assicurare il diritto alla casa. Negli anni scorsi ci sono stati purtroppo zero fatti su questo fronte, si sono accumulati ritardi nell'assegnazione delle case, ci sono state tantissime occupazioni e le graduatorie si sono bloccate. Noi invece con grande sintonia, prima con il prefetto Piantedosi, ora ministro, poi con il Prefetto Frattasi abbiamo perseguito una linea diversa, basata sul dialogo e sulla fermezza".

"Presentermo il piano in una conferenza stampa"

Infine, sulle critiche per aver condiviso il documento del piano casa, Gualtieri chiarisce: "Non è stato dato in anteprima a Fagiano, la bozza è stata mandata a tutti i soggetti che si occupano di questo problema - ribadisce il primo cittadino - ma il piano sarà fatto dalla Giunta e dal consiglio comunale e da nessun altro. È un metodo sensato quello di discutere con tutti ma poi di decidere. Presenteremo il Piano casa in una conferenza stampa".