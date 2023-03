Piano casa, per evitare gli sfratti il Comune pensa ad un contributo unico. Anche per i padri separati

Buono casa, contributo all'affitto e contributo per la morosità incolpevole. Sono questi tre i dispositivi di cui Roma Capitale si dota per correre in aiuto di chi non riesce a pagare un canone oppure vive in emergenza abitativa. Ma, per motivi differenti, non funzionano come dovrebbero. Per questo nel nuovo piano casa, per ora una bozza fatta girare tra i consiglieri di maggioranza e presto in discussione in assemblea capitolina, l'assessore Tobia Zevi ha voluto inserire una nuova soluzione.

Il contributo all'affitto non anticipa gli sfratti

Per il Campidoglio, infatti, i tre strumenti attuali "presentano delle criticità e potenziali margini di miglioramento". Il contributo all'affitto (massimo 516 euro al mese per 4 anni, comunque non oltre il 90% del canone previsto dal contratto), istituito con una delibera consiliare del 1998, ha mostrato alcuni limiti. Tra questi, la difficoltà di anticipare circostanze di emergenza, quindi una lettera di sfratto. Nell'ultimo anno, inoltre, la macchina amministrativa ha avuto a che fare con l'espletamento di ben tre bandi: 2019, 2020 e 2021. Decine di migliaia di domande, buona parte cartacee, da controllare, con ritardi nell'invio dei bonifici anche superiori ai tre anni.

Morosità incolpevole, un bando che in pochi usano

Rispetto al buono casa, deliberato dalla giunta Marino nel 2014, quello che viene messo in discussione da Zevi è che si sia scelto di pensare ad un contributo solo per una specifica categoria di persone, cioè i residenti dei CAAT, i centri di assistenza alloggiativa temporanea. In ultimo, il contributo alla morosità incolpevole: nonostante il milione di euro l'anno a disposizione di Roma Capitale e le molteplici situazioni critiche che insistono in città, lo strumento viene utilizzato molto poco. Quasi da nessuno, a sentire chi è in assessorato. E il problema non è tanto (o non solamente) la scarsa conoscenza da parte degli interessati, ma piuttosto la scarsa fiducia dei proprietari nei confronti del Comune. Non è affatto raro, infatti, che molti dei nuclei sotto sfratto a Roma (in totale circa 1.500 l'anno) abbiano tentato - supportati, il più delle volte, dalle organizzazioni sindacali - di trovare una mediazione con i privati tentando la carta del bando per la morosità incolpevole, ricevendo porte in faccia. Non si fidano della puntualità nei pagamenti e della continuità del supporto dell'amministrazione agli inquilini e preferiscono vedere sgomberato l'immobile per tornare sul mercato. "I margini di manovra sono minori - si legge nel piano - trattandosi di uno strumento previsto a livello nazionale, ma possono essere semplificate le modalità di erogazione e resa più tempestiva la risposta dell’amministrazione, consentendo la presentazione della domanda indipendentemente dalla pubblicazione di un bando".

Piano casa 2023: Zevi inserisce il "maxi-contributo"

Ma non basta. Il Campidoglio, anche su spinta dei sindacati e di una parte della maggioranza di centrosinistra, punta ad ampliare la platea di beneficiari dei contributi economici. L'obiettivo, che RomaToday ha potuto consultare, è deliberare "un nuovo dispositivo unificato che consenta di intervenire in maniera rapida ed efficiente nel fronteggiare l’emergenza abitativa". Quasi un maxi-contributo, che accompagni a lungo le famiglie in difficoltà garantendo loro di non trovarsi nelle condizioni di uno sfratto o di dover rincorrere il sogno di un affitto e allo stesso tempo trovarsi l'ufficiale giudiziario alla porta per due mesi non pagati.

L'obiettivo del Campidoglio: prevenire e non curare

La chiave, emerge dal documento, è cambiare la finalità: non uno strumento riparativo, ma preventivo. Erogare un contributo all'affitto o proporre la partecipazione al bando per la morosità incolpevole a chi è già al terzo accesso dell'ufficiale giudiziario e ha dunque ampiamente compromesso la sua posizione, è inutile. "La misura dovrà intervenire, ove possibile - si legge nella bozza di piano casa - anche all’insorgere della difficoltà abitativa, ossia al momento in cui si presentano le difficoltà economiche che impediscono il pagamento del canone d’affitto e non a valle di essa, quando si è già in presenza di un provvedimento di sfratto". Il piano casa, inoltre, per quanto riguarda il capitolo del nuovo welfare abitativo prevede che il beneficio duri per cinque anni, andando di pari passo con il periodo standard di durata dei contratti di locazione, cioè 3 + 2.

Ampliare i beneficiari: anche padri separati e donne in fuga

Ma c'è un punto che dovrebbe rappresentare la vera svolta: l'ampliamento della platea di beneficiari. Gli altri dispositivi sono quasi tutti molto specifici, riservati a categoria estremamente fragili all'insorgere di ben circostanziate condizioni, senza contare che il buono casa del 2014 è addirittura riservato agli inquilini dei CAAT. Non solo chi è sotto sfratto, ma anche soggetti fragili che con l'aiuto del Comune possano reinserirsi in un percorso di vita dignitosa. Per esempio donne vittime di violenza che hanno dovuto lasciare l'abitazione, oppure padri separati che perdono il diritto all'alloggio. Il Campidoglio poi punta a una "riduzione degli adempimenti richiesti per l’accesso alla misura e nuovi strumenti di supporto". La misura, se passerà così come proposta lo scorso 26 febbraio in via informale, non verrà erogata solo dietro la presentazione di un nuovo contratto d'affitto già registrato e la certificazione del pagamento della cauzione, ma basterà avere un contratto preliminare di locazione.

Il budget? Arriva dalla chiusura dei CAAT

Ma quanti soldi ha Roma Capitale per andare incontro alle esigenze di una platea composta da decine di migliaia di persone? Nel dettaglio ancora non si sa, ma si sa da dove potrebbe andare a pescare: innanzitutto dalle risorse derivanti dalla razionalizzazione dei CAAT, che il Comune sta provando a chiudere per risparmiare circa 22 milioni di euro l'anno di affitti corrisposti ai proprietari dei centri.

