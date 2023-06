Emergenza abitativa, appello a Gualtieri e Zevi: "Ci sono 70 alloggi a Torrevecchia, recuperateli"

C'era una volta una casa per ferie riservata agli ex dipendenti delle Poste Italiane, all'interno di un palazzo di proprietà dell'Inps a via dei Casali di Torrevecchia, periferia nord occidentale di Roma. Da dicembre 2017 non c'è più, chiusa per una ristrutturazione che non c'è mai stata, con gli anziani ospiti spostati tra Monte Porzio Catone e piazza dei Giuochi Delfici. Un trasferimento vissuto molto male dagli interessati, non con pochi straschi. Adesso c'è chi vorrebbe che l'immobile venisse acquisito dal Comune e trasformato in case per chi è in emergenza abitativa.

La proposta dei sindacati che vogliono recuperare l'ex casa per ferie Inps

La proposta arriva dal sindacato Unione Inquilini, che ha scritto un appello rivolto al sindaco Gualtieri, agli assessori Zevi, Funari, Segnalini (politiche abitative, sociale, lavori pubblici), ai presidenti dei municipi XIII e XIV Giuseppetti e Della Porta e alla direzione patrimonio dell'Inps, l'istituto nazionale della previdenza sociale con 25 milioni di iscritti e migliaia di immobili in via di dismissione. L'appello chiede di acquisire la palazzina, chiusa e abbandonata da quasi 6 anni, riconvertendola a scopo abitativo.

L'idea è sfruttare i fondi stanziati da Gualtieri per il Piano Casa 2023-2026

D'altronde il solco per riuscire nell'operazione è stato già tracciato. L'assemblea capitolina ha recentemente approvato l'acquisizione di 120 immobili proprio dell'Inps, tutti tra Dragoncello e Don Bosco, per una spesa complessiva poco superiore ai 15 milioni di euro. Il budget di Roma Capitale, citato anche nel Piano Casa approvato in giunta, ammonta a 220 milioni di euro per quest'anno, con la prospettiva di arrivare a 500 milioni entro la fine del mandato: "Nel piano approvato in Giunta sono inseriti solo alcuni degli immobili di proprietà pubblica attualmente vuoti ed abbandonati - ricorda Unione Inquilini -, e si chiede alle organizzazioni sindacali di indicare eventuali ulteriori immobili. Con il presente appello indichiamo il palazzo dell’Inps abbandonato da molti anni in Via dei Casali di Torrevecchia 23, e chiediamo che gli assessori competenti e i presidenti dei due municipi XIII e XIV, di sostenere questa proposta".

Da Fassina a Bonessio, chi sostiene l'appello dei sindacati

D'altronde fino alla fine del 2017 in quel palazzo ci hanno vissuto, quindi "si presume che sia facilmente convertibile in edilizia residenziale pubblica", sostengono i sindacati. Che hanno calcolato circa 70 appartamenti di vario taglio recuperabili, con annessa un'area servizi. Una goccia nel mare, visto che in graduatoria Erp ci sono circa 3.000 famiglie con punteggi da 30 in su, in attesa di una casa. Ma a quanto pare il sindacato sta preparando una lista molto corposa di immobili recuperabili e presto arriverà sul tavolo di Gualtieri e Zevi. Per ora, incassano l'appoggio di alcuni intellettuali, politici e giornalisti: da Stefano Fassina ad Annamaria Cesaretti, dallo storico Alessandro Guarnacci all'architetta Loredana Mozzilli, ma anche il consigliere capitolino di Europa Verde Nando Bonessio, diversi militati di Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, la giornalista Alessandra Lombardi e Salvatore Di Cesare, presidente della cooperativa di autorecupero "Vivere 2000", ex occupanti e poi legittimi abitanti dell'ex convento di piazza Sidney Sonnino a Trastevere.