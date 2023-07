Piano Casa, perché l'agenzia per gli affitti di Zevi non piace a tutti

Incrementare gli alloggi privati in locazione agevolata, favorire l'incontro tra domanda e offerta, supportare la stipula di contratti a canone concordato e garantire i proprietari in caso di morosità degli inquilini. Sono questi alcuni dei punti, forse quelli cruciali, che caratterizzano l'Agenzia sociale per l'abitare che viene inserita tra le strategie del Piano Casa di Roma Capitale. Ma c'è chi la critica, come il consigliere di Udc-FI, Marco Di Stefano, che ha sfruttato l'occasione della discussione in aula consigliare per dire la sua.

L'Agenzia sociale per l'abitare prevista dal Piano Casa

Nel Piano Casa che l'assemblea capitolina, non senza difficoltà, sta tentando di approvare, è prevista la creazione di un'Agenzia sociale per l'abitare. Un organismo che possa avvicinare la domanda di casa da parte di famiglie in emergenza, con meno possibilità economica, all'offerta dei piccoli proprietari. Il Campidoglio, quindi, ha l'intenzione di creare un soggetto intermediario, al quale affidare un fondo di garanzia. Come si legge nella delibera, sarà "un nuovo soggetto che ha come fine il consentire una collaborazione virtuosa tra soggetti pubblici e privati e incentivare il ricorso a strumenti innovativi".

Gli obiettivi del nuovo organismo

Tra le azioni che dovrà portare avanti, si legge, c'è anche quella di predisporre uno schema di bando per definire l'elenco delle persone "potenziali utilizzatori di alloggi in housing sociale" e da questa lista gli operatori dovranno attingere "facendo attenzione che non vengano esclusi i nuclei con redditi più bassi rispetto ai massimi stabiliti dal bando, che dovrà prevedere canoni definiti con accordi integrativi con i sindacati". Tra le risorse a disposizione dell'Agenzia, ci sarà il Fondo Garanzia Affitti e il Fondo Garanzia Acquisti. E tra le possibilità previste da questo nuovo organo, c'è anche quella (in caso si rischi di arrivare a sfratti esecutivi per morosità) di "effettuare un'opera di mediazione con la proprietà dell'immobile - si legge nel documento - per giungere a una risoluzione extragiudiziale della controversia e prevenire il provvedimento di sfratto" oltre a "predisporre servizi di consulenza e assistenza in favore degli inquilini".

La perplessità di Di Stefano (Udc-FI): "Altro carrozzone, meglio internalizzare"

Una soluzione che non convince Marco Di Stefano, consigliere Udc-FI, firmatario di oltre 100 tra ordini del giorno ed emendamenti durante la discussione del 25 luglio: "Vorrei ricordare all'assessore Zevi - ha detto durante il suo intervento - che a metà anni '90 il consiglio comunale decise di approvare una soluzione del tutto simile. Un'agenzia per gli affitti che venne affidata al seppur bravo e per bene Pippo Mannino. Purtroppo, in due anni, quell'agenzia riuscì a far stipulare forse un solo contratto di locazione e poi venne chiusa. Ecco, non vorrei che si volesse ricalcare quell'operazione, un modo per creare un nuovo carrozzone sul quale far sedere quelle organizzazioni che spesso troviamo sotto al Campidoglio, con i tambueri, a fare richieste di ogni genere. Non vorrei si costituisse una grande conferenza di sindacati". Per Di Stefano, quindi, è da evitare una scatola vuota, fatta per nominare persone e senza un'operatività effettiva: "La soluzione migliore - conclude - e che credo sarà sufficiente, è quella di utilizzare un pezzo dello staff di assessorato, rafforzato certo, internalizzando le funzioni dell'agenzia che volete creare. Non faremmo un soldo di danno, anzi ne risparmieremmo facendo un favore ai cittadini romani".