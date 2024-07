Screening, piscine e più posti per il pranzo di ferragosto. Ecco il piano caldo per gli anziani

Numeri raddoppiati per il pranzo di Ferragosto per gli anziani fragili, piscine all’aperto gratuite e attività di screening e prevenzione nelle farmacie del circuito Farmacap. Sono gli interventi principali che compongono il piano caldo 2024, così come è stato presentato da Alessandro Cartelli, direttore della direzione Servizi alla persona del Dipartimento politiche sociali e salute in una commissione capitolina convocata per discutere del tema, mercoledì 3 luglio.

Piscine e attività di screening

Il progetto “Piscine all’aperto” prevede l’accesso gratuito in 21 impianti comunali per gli over 70, che potranno usufruire del servizio prenotando l’ingresso in piscina al centralino unico operativo di Roma Capitale in collaborazione con Farmacap, 800 957 774, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15. Potranno essere prenotati fino a cinque ingressi, salvo diverse disponibilità. Queste le strutture a disposizione: Circolo Montecitorio (Flaminio), Circolo Tennis Belle Arti (Flaminio), Aquaniene (Parioli), Maximo Sport & Fitness (Talenti), Fulvio Bernardini (Pietralata), Piscina Comunale di viale Rousseau (Nomentana), Aquatibur (Tiburtina), Polo Natatorio di Pietralata, Villa De Sanctis (Casalina), Piscina Comunale Roma 70 (Tor Bella Monaca), To Live Sports Center (Montagnola), Mario Tobia (San Paolo), Fonte Roma Eur, Ferratella Sporting Club (Eur), Sporting Club Ostiense, Le Cupole (Acilia), Polo Natatorio Ostia, Arvalia Nuoto (Corviale), Piscina comunale di via Bravetta, Stella Azzurra Arena Altero Felici (Ponte Milvio), Piscina della ‘Palestra della Salute’ ASP Asilo Savoia (Pineta Sacchetti). Oltre all’ingresso gratuito, le persone potranno usufruire dei servizi e delle attrezzature della piscina, come l’ombrellone e il lettino. Gli over 70, inoltre, potranno sottoporsi ad attività di screening e prevenzione sanitaria nei presidi sanitari delle farmacie del circuito di Farmacap. A questo proposito l'assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari, ha spiegato: "Ringrazio Farmacap che, nelle giornate dei picchi di calore, ha previsto per gli anziani anche la misurazione gratuita della pressione presso le farmacie comunali. Sono previste poi 12 giornate della salute anche presso il camper Farmacap con misurazione pressione, colesterolo, glicemia e valutazione funzionalità cardiaca, distribuzione di integratori specifici per contrastare il fenomeno della disidratazione negli anziani e consigli utili per affrontare il caldo."

Posti raddoppiati per il pranzo di ferragosto

Per l’appuntamento più importante dell’estate, quello con il pranzo di ferragosto, è stato inoltre raddoppiato il numero dei pasti per gli anziani soli, che passano da 1500 a 3mila. Così come raddoppiano le postazioni di distribuzione, che passano da uno a due per municipio. Saranno serviti: cannelloni con ricotta e spinaci, pollo con i peperoni e un frutto.