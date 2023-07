Estate 2023, ecco il “piano caldo” per proteggere bambini e anziani

Se l’estate 2022 è stata da record per quanto riguarda le temperature raggiunte quella iniziata da poco potrebbe essere ancora più rovente. Per questo la Regione Lazio ha preparato un “piano caldo”, in vigore dal 1° luglio, pensato soprattutto per bambini e over 65. La strategia, realizzata in collaborazione con il dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario e la Protezione civile regionale, prevede un’assistenza sanitaria da parte dei medici di medicina generale aderenti per il contrasto e la cura degli effetti delle ondate di calore.

Soggetti vulnerabili

Il piano, realizzato in collaborazione con il comune di Roma e le associazioni di volontariato, individua le fasce più vulnerabili da attenzionare, specialmente per quanto riguarda gli effetti del caldo. Un occhio di riguardo, ovviamente, su tutte le Rsa ma anche su due specifiche “categorie” di anziani: quelli dai 65 ai 74 anni con ricoveri nei primi due anni precedenti per patologie polmonari croniche e quella per chi ha più di 75 anni, in particolare le donne, i non coniugati o i vedovi e le persone che hanno avuto più di 4 ospedalizzazioni nei due anni precedenti.

Il sistema di allarme

Gli allarmi regionali monitoreranno 27 città e sono ubicati a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. Si tratta di sistemi HHWWS (Heat Health Watch Warning Systems) sono città-specifici e, utilizzando le previsioni metereologiche per ogni città, sono in grado di prevedere fino a 72 ore di anticipo il verificarsi di condizioni ambientali a rischio per la salute e l'impatto sulla mortalità. I livelli di rischio vanno dallo 0, il più basso, al 3, il più alto. Nelle giornate con livello 1, 2 o 3, ad esempio, verrà garantito un monitoraggio dei pazienti, tramite accessi domiciliari o, più facilmente, con la teleassistenza.

Covid e mascherine

Anche se ormai la pandemia da covid 19 è finita e il virus appaia come un brutto ricordo, il coronavirus “spunta” anche nel piano caldo. Infatti, chi ha contratto il covid necessiterà di un monitoraggio più attento in relazione ai rischi associati al caldo. Secondo il piano, “gli operatori sociosanitari, compresi i lavoratori impegnati nei servizi essenziali negli ospedali e nelle strutture residenziali per anziani, devono proteggere sé stessi dai rischi associati al caldo alla luce dei possibili disturbi causati dai dispositivi di protezione individuali covid-19”.

Si dice, in sintesi, che la mascherina e i guanti possono causare disturbi a chi lavora nella sanità, specialmente in occasione di una qualche ondata di calore. Nei consigli, però, il piano sembra quasi contraddirsi. Nel raccomandare di “recarsi in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata” rispettando sempre “la distanza di almeno un metro”, si specifica che sarebbe meglio farlo “indossando i dispositivi di protezione anche se fa caldo”.