Al Comune arrivano 1200 nuovi dipendenti. Ma uffici e comandi dei vigili restano in affanno

Quasi mille e duecento assunzioni per il 2024, che sommate a quelle del biennio precedente fanno 4mila nuovi ingressi tra il personale di Roma Capitale. La Giunta Capitolina ha approvato il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, che rende operativo il piano assunzionale per l’anno in corso.

Le nuove assunzioni al Comune di Roma

Sono 1176 per la precisione i nuovi dipendenti previsti negli uffici di municipi e dipartimenti, ma soprattutto nei comandi dei vigili urbani con la Polizia Locale che potrà contare su 800 nuovi agenti che hanno vinto l’ultimo concorso. Resta però la carenza cronica: al Comune di Roma mancano 9mila dipendenti per soddisfare il fabbisogno, gli standard di efficienza e di rapporto numerico con la cittadinanza. (Qui tutti i dati nel dettaglio)

Così dal Campidoglio è sempre più stretto il pressing sul governo. “La Giunta guidata da Roberto Gualtieri ha fatto la propria parte, utilizzando tutte le risorse che aveva a disposizione realizzando 4000 assunzioni in tre anni di cui 1.200 nel 2022, 1.580 nel 2023 e 1.176 per il 2024. Per il Giubileo del 2025 Roma Capitale ha bisogno di un piano straordinario di 3000 nuovi ingressi nel settore amministrativo, della Polizia Locale e in quello educativo scolastico per migliorare la quotidianità dei romani e delle romane” ha commentato l’assessore al Personale, Andrea Catarci.

Il sindacato: “Senza piano straordinario a rischio tenuta sevizi”

Un appello che è anche quello della Uil Fpl. “Apprendiamo positivamente la pubblicazione del PIAO da parte di Roma Capitale, si evince il grande sforzo fatto dall’amministrazione in materia di piano assunzionale, ma Roma non può farcela da sola” osserva Mirko Anconitani. Il sindacato sottolinea le “grandi criticità” nella tenuta degli organici della Polizia Locale, del settore educativo e scolastico e dei servizi tecnici ed amministrativi all’utenza ormai scesi sotto i 22mila dipendenti. “Serve una piano assunzionale straordinario con specifiche deroghe ai tetti di spesa ed immissione di risorse aggiuntive da parte del governo che immetta 3.000 nuove unità entro fine 2024. Va riconosciuto lo status costituzionale di Capitale d’Italia alla nostra amata Roma, diversamente non potremo affrontare al meglio le grandi sfide che incombono sulla nostra città, Pnrr e Giubileo in testa, e sarà messa a rischio la tenuta dei servizi all’utenza”.