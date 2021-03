Piano assunzioni in Ama: al via le prove pratiche per i primi 60 aspiranti operatori ecologici

Entra nella fase operativa il nuovo piano assunzioni di Ama. Si sono svolte, infatti, presso lo stabilimento aziendale di via Salaria le prove pratiche di "mestiere" per i primi candidati ai 140 posti da operatore ecologico specializzato full time con esperienza documentata.

Si tratta in questo caso di 60 risorse che rientrano nella quota "infragruppo" (aziende partecipate di Roma Capitale) riservata al personale che ha già operato o è tuttora impegnato nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e nell'ambito dei servizi di igiene ambientale.

"Le prove - fa sapere Ama - si sono svolte sabato 6 marzo e hanno rispettato i protocolli sanitari previsti per i concorsi pubblici, con tutte le relative misure di sicurezza per contenere la diffusione del Covid-19. Un'apposita commissione esaminatrice ha seguito per ciascun candidato lo svolgimento delle prove pratiche, tra cui la capacità di guida e di manovra con mezzi per la raccolta dei rifiuti. Gli esiti delle valutazioni saranno consultabili sul sito dell’azienda www.amaroma.it".

Gli ulteriori posti per operatore qualificato "full time" restano a disposizione di quanti hanno presentato candidatura nei tempi stabiliti, previa verifica dei requisiti e della correttezza formale della domanda.

Tutte le info sul piano assunzioni

Il nuovo piano assunzioni, con il conseguente sblocco del turn over, è stato approvato dalla giunta di Roma Capitale lo scorso mese di agosto e prevede l'innesto nell’organico di Ama di circa 300 nuove risorse operative da impiegare per l'implementazione globale del servizio di igiene urbana.

Le selezioni previste dalla prima tranche del piano assunzioni varata nel 2020, oltre alle domande riferite alla posizione oggetto della prova odierna, prevedono anche 100 posti per addetti allo spazzamento e raccolta rifiuti part time, 40 addetti delle officine, 20 posti per operatori cimiteriali. Complessivamente, per tutte queste posizioni operative sono pervenute quasi 60mila domande.

Su amaroma.it, nella sezione "Lavora con noi", è possibile consultare la documentazione e le informazioni relative a tutte le procedure di selezione e, in particolare, gli elenchi alfabetici dei codici individuali attribuiti, in via riservata e nel pieno rispetto della privacy, a ciascun candidato dal sistema informatico al momento della presentazione delle domande.