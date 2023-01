Via libera al piano anti cinghiale a Sant'Oreste

Recinti elettrificati, dissuasori olfattivi e sonori e cattura degli animali. La Regione Lazio ha dato il via libera al piano di contenimento dei cinghiali per il comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. La cittadina si trova in una posizione fortunata, immersa nella natura, a ridosso della Riserva Naturale Monte Soratte. Questa vicinanza, però, comporta anche degli svantaggi, come la presenza di cinghiali che, dal parco, si spostano verso la città. Per questo motivo, ad aprile 2022, il sindaco del comune aveva scritto alla Pisana per attivare un nuovo piano di contenimento degli ungulati.

L’ordinanza del sindaco

Come molti altri comuni del Lazio, anche Sant’Oreste, da anni, deve vedersela con la presenza di cinghiali all’interno del centro abitato. Una situazione che, a giugno 2021, ha portato il sindaco ad emettere un’ordinanza sindacale che disponeva una serie di provvedimenti, come il divieto di dare cibo agli animali, l’obbligo di pulizia delle aree verdi urbane private e la cattura e traslocazione dei cinghiali. Misure, però, che non sono sufficienti per contenere a dovere il fenomeno.

Sulla questione è intervenuta anche l’Ispra che, il 10 giugno 2022, si è detta favorevole a migliorare i sistemi di controllo degli ungulati sul territorio del comune di Sant’Oreste. Secondo l’istituto, “considerando l’ottimo stato di conservazione della specie cinghiale e la sua estesa distribuzione in ambito italiano”, eventuali interventi di rimozione degli animali presenti in ambito urbano “non rappresentano un elemento di rischio per la conservazione della specie” e sono “tecnicamente accettabili”.

Il piano

Il piano presentato dal comune di Sant’Oreste si pone diversi obiettivi. Oltre alla riduzione dell’allarme procurato nei cittadini, si punta ad eliminare le aree incolte ed abbandonate prossime o addirittura interne alle aree urbane, interrompendo i sentieri lungo i quali i cinghiali si spostano da e verso il centro cittadino. Soprattutto, si vogliono tenere a distanza esseri umani e animali nell’ottica, in particolare, del contenimento della diffusione della peste suina. Del resto, secondo quanto si legge nella determina che approva il piano del comune di Sant’Oreste, i cinghiali si incontrano di frequente lungo le strade, causando anche danni alle proprietà private e pubbliche.

Gli interventi

Sono diversi gli strumenti che verranno utilizzati per arginare la presenza dei cinghiali. Si procederà con l’apposizione di nuovi recinti meccanici e col ripristino di quelli già esistenti. Verranno utilizzate anche recinzioni elettrificate e dissuasori acustici ed olfattivi. Attenzione anche alla cura del territorio tramite l’eliminazione delle zone dove si accumulano rifiuti e la pulizia del sottobosco. Non mancheranno, ovviamente, anche “attività di controllo tramite le catture degli animali, che dovranno essere conferiti o ad un mattatoio autorizzato o ad una zona addestramento cani”.