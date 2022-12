In attesa del termovalorizzatore i rifiuti di Roma andranno all'estero. Al via il collaudo del Tmb di Guidonia

Un piano di trattamento e trasferimento dei rifiuti da quasi 600.000.000 di euro, in direzione Scandinavia, precisamente Svezia. Ma non solo. E' quanto progettato da Roma capitale e Ama, in attesa del termovalorizzatore di Santa Palomba. Il piano infatti è triennale, partirà nel 2023 per concludersi con il Giubileo e poi lasciare il passo, negli auspici di Gualtieri e dell'assessora Sabrina Alfonsi, all'impianto pronto entro metà/fine 2026.

Il piano di Ama per portare i rifiuti all'estero dal 2023 al 2025

La Capitale dalla fine del 2024 inizierà ad essere assaltata da milioni di turisti e pellegrini in vista dell'Anno Santo. Per questo motivo Gualtieri non può pemettersi di piombare nell'emergenza, soprattutto per quanto riguarda il tal quale, l'indifferenziato. Così, come rivela in modo dettagliato l'agenzia Dire, negli ultimi 5 mesi il Campidoglio con la sua municipalizzata dei rifiuti ha studiato una soluzione transitoria per 900.000 tonnellate l'anno, di cui 800.000 da incenerire per alleggerirle, che verranno spedite in Svezia. Al costo, nel triennio 2023-2025, di circa mezzo miliardo complessivo.

Tre nuove aree di stoccaggio: una sarà a Ponte Malnome, nella Valle Galeria

I rifiuti verranno trattati nei TMB e tritovagliatori di Ama a Rocca Cencia e Ostia, oltre che da operatori privati già collaboranti, come ovviamente la E.Giovi di Cerroni (proprietaria dell'impianto di Malagrotta andato a fuoco mesi fa), Rida, Saf, Ecosystem, Porcarelli, Deco e altri. Ben 400.000 tonnellate l'anno saranno prese in carico dalla Hera, una multiutility emiliana che sembra tra le più interessate a costruire il termovalorizzatore di Santa Palomba insieme ad A2A e Acea: 150.000 andranno all'estero. Come anche altre 250.000 tonnellate che saranno distribuite tra Austria, Olanda, Germania e appunto Svezia. Sarà il termovalorizzatore di Acea a Sanvittore, nel frusinate, a farsi carico del resto. L'impianto che, come confermato dall'assessora Alfonsi in un intervento a Radio Radio, avrebbe dovuto essere la soluzione iniziale per i rifiuti di Roma. Rocca Cencia e Ostia saranno migliorati, sia con una pressa sia con una filmatrice per imballare l'immondizia già trattata, oltre alla creazione di un'area di stoccaggio. A Ponte Malnome, nella Valle Galeria, ci sarà - secondo quanto ricostruisce la Dire - un'altra area di stoccaggio. Le ordinanze a riguardo sono previste nella settimana che precede il Natale, firmate dal Sindaco in veste di commissario straordinario di Governo.

Due viaggi a settimana da Civitavecchia. A breve via al funzionamento del TMB di Guidonia

I viaggi partiranno da Civitavecchia, due a settimana, ognuno da 900 tonnellate, orientativamente da fine febbraio. Per ora, però, rimane in funzione la discarica di Albano e poi partiranno le spedizioni per l'Olanda, frutto di un accordo da 50.000 tonnellate già sottoscritto da Ama. Già dalla prossima settimana, sempre secondo quanto anticipato dall'agenzia Dire, potrebbero iniziare ad arrivare 100 tonnellate al giorno di indifferenziato al TMB di Guidonia per iniziare il collaudo dell'impianto. Per trattare l'immondizia giubilare, che sarà molta di più del normale, l'azienda municipalizzata ha messo in conto un extra costo da 25.000.000. Nel frattempo l'amministrazione cerca di sopperire all'assenza di impianti e nonostante il "no" dell'Europa ai fondi Pnrr per i biodigestori anaerobici di Casal Selce e Cesano, sembra che il Campidoglio abbia già trovato i fondi alternativi.