L'ambizione 5G di Gualtieri: "Attiveremo una copertura tra le più alte al mondo"

La più alta copertura possibile tramite 5G. È l'ambizione dell'amministrazione capitolina, guidata da Roberto Gualtieri, ribadita durante un incontro sulla mobilità urbana che si è tenuto l'8 luglio a Milano.

Il piano 5G di Roma

Il piano per il potenziamento della connettività e delle telecomunicazioni a Roma è stato lanciato a marzo 2023. Dalle metro alle piazze, la strategia di Gualtieri è quella di ottenere una piena connettività di tutti i punti nevralgici della città già durante il Giubileo, aumentare la sicurezza con il video streaming, abilitare un portafoglio di servizi digitali forniti dal Campidoglio che comprendano Wi-Fi gratuito e sensori di controllo ambientale nei punti di maggiore traffico.

L'ambizione di Gualtieri

"Realizzeremo un livello di copertura 5G tra i più alti al mondo a Roma - ha promesso il Sindaco mentre era ospite del think tank della mobilità promosso dal Gruppo Unipol nel capoluogo lombardo -, che consentirebbe di collegare alle reti 5G tantissime applicazioni Smart. È assolutamente necessaria una pianificazione della mobilità in vista dell'Anno Santo. Noi d'altronde proprio per il Giubileo stiamo organizzando un progetto, la totale copertura outdoor della città a 5G con l'utilizzo di microantenne, pali della luce e linee della metropolitana".

L'elaborazione dei dati e la gestione della sicurezza

L'obiettivo non è solo quello di rendere sempre più veloce la navigazione per romani e turisti, in ogni luogo si trovino e su qualsiasi mezzo pubblico. Ma anche quello di "raccogliere, utilizzare ed elaborare un'altissima mole di dati" spiega Gualtieri. In questo modo l'amministrazione capitolina potrebbe monitorare "ciò che fanno i veicoli, controllare il traffico e la qualità dell'aria". "Sarà una procedura che servirà ad abilitare un livello molto più alto di monitoraggio dei dati - la conclusione del primo cittadino -, che vanno elaborati per costruire policies che siano strategiche anche per la gestione quotidiana della sicurezza".