Il punto della situazione nelle opere di urbanizzazione nei piani di zona di Roma

Via alla seconda fase di interventi nel piano di zona B25 a Massimina, nel Municipio XII. Ad annunciarlo l'assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione, Massimiliano Valeriani, che lunedì 14 febbraio ha svolto un sopralluogo al cantiere di via Cantani.

I residenti avranno presto i nuovi marciapiedi e l'illuminazione, mentre nei prossimi giorni è prevista l'apertura dell'accesso al comprensorio da via Giuseppe Giunchi provenendo da via Casal Lombroso, opera già ultimata. Entro la fine di febbraio, fanno sapere dall'assessorato, la Regione aprirà un nuovo cantiere nel piano di zona B44 di Torresina 2 dove verrà realizzata una vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche.

Come era stato annunciato già un anno fa, nel febbraio 2021, i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nei piani di zona della Capitale sono finanziati con circa 56 milioni di euro di risorse inutilizzate del bando 335 del 2004, messi a disposizione dalla Regione Lazio. Interventi necessari nell'ambito del secondo piano di edilizia economica popolare, in cui molte infrastrutture pubbliche sono rimaste incompiute. A gestire gli appalti, dopo la firma del protocollo d'intesa con il comune, sarà Astral, azienda stradale regionale.

I cantieri negli ultimi mesi sono stati aperti nel Municipio IV, nel piano di zona B41 Settecamini-Casal Bianco dove sono terminati gli interventi di completamento delle opere viarie, dei marciapiedi e della segnaletica interna, mentre a Monte Stallonara (B50) e Massimina verrà realizzata rispettivamente una vasca di laminazione e l'allaccio ai tombini della rete stradale nel primo, strade, marciapiedi e segnaletica viaria nel secondo. Per questi tre piani di zona l'investimento complessivo è intorno ai 3,5 milioni di euro.

Partiti anche i lavori a Castelverde, piano di zona B4 nel Municipio VI e a Colle Fiorito (B48) nel XIV, dove Astral sta procedendo alla realizzazione di altre vasche di laminazione, rotatorie e viabilità interna, illuminazione pubblica, marciapiedi e adeguamento dei sistemi fognari. Per tutti i piani di zona l'intento è quello di migliorare la qualità della vita degli abitanti, realizzando opere di ristoro urbano e decoro, tenendo conto delle necessità espresse dai cittadini: parchi giochi, aree cani, arredi urbani per la socializzazione (panchine, gazebi, zone ristoro, pensiline alle fermate dei bus, collegamenti pedonali alle stazioni ferroviarie, piste ciclopedonali e impianti di videosorveglianza contro le discariche abusive e per la sicurezza generale degli abitanti. Interventi che, fanno sapere dalla Pisana, verranno scelti dai cittadini alla fine di un percorso partecipato e comunque tenendo conto delle disponibilità economiche.



"Nelle prossime settimane - dichiara Valeriani a RomaToday - apriremo altri cantieri nei piani di zona di Roma per completare infrastrutture pubbliche attese da troppi anni: opere e servizi per restituire dignità e decoro a molte periferie della città, migliorando la qualità abitativa di migliaia di cittadini".