Piani di zona: anche le istanze di trasformazioni diventeranno più veloci

A poca distanza dall'esordio del SIAT, il sistema informativo ideato da Roma Capitale per velocizzare le pratiche urbanistiche che riguardano i proprietari nei piani di zona, oltre alle affrancazioni si aggiunge anche la possibilità di caricare domande di trasformazione. Ovviamente semplificate, quindi con l'asseverazione da parte di un tecnico qualificato e abilitato dal portale capitolino.

La funzionalità sarà operativa dal 6 aprile, come fa sapere l'assessorato all'urbanistica. In tal modo centinaia di famiglie potranno chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ovviamente nei 14 attualmente trasformabili già da adesso e in seguito - quando la delibera verrà approvata in assemblea - anche in ulteriori 17 piani di zona.

“Da giovedì prossimo la piattaforma SIAT gestirà anche le istanze di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà in modalità semplificata - annuncia Maurizio Veloccia - . La piattaforma renderà totalmente informatizzata l'istruttoria di queste pratiche urbanistiche che saranno quindi più snelle, semplici e trasparenti. Immediatamente dopo l’approvazione di una apposita delibera di Giunta, lo scorso dicembre, abbiamo attivato il servizio online per le affrancazioni semplificate a cui, come promesso, si aggiungono adesso le trasformazioni sempre semplificate”.

Il servizio, rivolto ai tecnici del settore abilitati e ai cittadini proprietari, comproprietari o ex-proprietari di immobili realizzati nei piani di zona, consentirà di effettuare i pagamenti online e di ottenere un significativo abbattimento dei tempi di lavorazione. Dal 6 aprile, non sarà più possibile presentare le istanze di trasformazione semplificata tramite pec, ma esclusivamente tramite la piattaforma SIAT. Al fine di permettere a tutti i cittadini di fruire del nuovo sistema, chi ha già presentato una trasformazione ordinaria ha la possibilità di presentare oggi una Trasformazione Semplificata sul SIAT, annullando la precedente istanza ma mantenendo il regime vigente al momento della originaria presentazione dell'istanza.