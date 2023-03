Svolta per 17 piani di zona: via libera alla trasformazione in diritto di proprietà

Passo avanti del Comune di Roma in tema di piani di zona. Le commissioni urbanistica e bilancio, infatti, hanno appena approvato la proposta di delibera che permette la trasformabilità di 17 quartieri in diritto di piena proprietà. L'ok è arrivato a tre mesi dalla presentazione di una serie di novità in tema di urbanistica illustrate dall'assessore Maurizio Veloccia in Campidoglio.

Il contenuto è riservato agli abbonati.