Piani di zona, la regione revoca i fondi a due cooperative fallite: recuperati oltre 2,5 milioni di euro

Avevano ricevuto 660.000 euro di finanziamento a fondo perduto e 1.980.000 euro a mutuo per realizzare alloggi di edilizia agevolata a Roma, ma nel frattempo avevano portato i libri in tribunale. Per questo la giunta regionale ha approvato la revoca dei fondi.

Ad essere finite nel mirino della Pisana sono le società cooperative Thoria e Alaesia, entrambe facenti parte del consorzio Monte Stallonara, piano di zona B50 all'interno del quale diverse realtà hanno costruito palazzine, per poi vedersi revocate le concessioni come nei casi della Sei Srl, Acli Castelli Romani Seconda, Acli Castelli Romani Terza, II Nido. Secondo quanto fa sapere l'assessorato all'urbanistica, Thoria e Alaesia avrebbero dovuto realizzare ulteriori 44 alloggi.

In realtà le due società erano già state liquidate. Nel verbale redatto durante una riunione del consorzio Monte Stallonara, il 25 giugno 2018, entrambe venivano citate nell'elenco di cooperative estromesse poiché fallite. Nel caso dell'Alaesia è possibile verificare sulla Gazzetta Ufficiale che già il 24 febbraio 2015 veniva decretato dal ministero per lo sviluppo economico la revoca del consiglio d'amministrazione. Stessa sorte, nello stesso anno, per la Thoria, il cui bilancio finale di liquidazione veniva depositato a ottobre 2020 da parte del commissario liquidatore.

“Negli ultimi anni l’amministrazione regionale ha già revocato i finanziamenti a 20 cooperative edili - fa sapere Valeriani -, che non hanno rispettato gli adempimenti normativi, per salvaguardare gli interessi di tanti cittadini che hanno investito nell’acquisto di una casa. Questi provvedimenti hanno permesso di recuperare circa 25 milioni di euro, che verranno nuovamente investiti per aumentare l’offerta abitativa a Roma e nel Lazio”.