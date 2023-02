"Nei piani di zona revocati è tutto fermo. Adesso facciamo causa al Comune"

Cantieri per il completamento delle opere di urbanizzazione fermi, appartamenti ancora non assegnati ai legittimi proprietari, occupazioni abusive. Nei piani di zona revocati dal Comune di Roma, lì dove cooperative e consorzi hanno costruito senza rispettare la normativa sull'edilizia residenziale agevolata e poi sono fallite perdendo il diritto ai fondi pubblici, migliaia di famiglie sono ancora in attesa di veder rispettate le promesse fatte nei mesi scorsi.

I piani di zona revocati in fermento per le opere e le assegnazioni ferme

Da qualche giorno nelle chat dei referenti dei piani di zona revocati - in particolare Monte Stallonara, Borghesiana, Spinaceto, Collefiorito, Castelverde - c'è fermento. Il 25 maggio scorso si era tenuta una commissione patrimonio e politiche abitative durante la quale si era lanciato un piano di acquisizione pubblica degli alloggi all'interno dei piani di zona revocati dalla Regione Lazio. Si tratta di quartieri nei quali i costruttori - cooperative e consorzi per lo più - non hanno completato le opere primarie e secondarie previste dalla convenzione, sono fallite e in più di un caso hanno disatteso ogni accordo urbanistico e violato le norme sull'edilizia agevolata, vendendo gli alloggi a prezzi maggiori rispetto al vincolo massimo di cessione. A distanza di 8 mesi sembra che non si sia mosso molto e la paura dei residenti è di restare incastrati per sempre in appartamenti che, nonostante l'investimento, non posseggono.

Dalla commissione del 25 maggio a oggi "non si è mosso nulla"

"Purtroppo dalla commissione congiunta patrimonio e urbanistica del 25 maggio 2022 - racconta Giusy Rotunno di Castelverde, uno dei piani di zona revocati oggetto della commissione citata - ad oggi nessun passo concreto è stato fatto se non un paio d'incontri. Si denota lo scarso investimento di risorse umane, in barba alla 'task force' che era stata paventata in quell'occasione". Come sempre, la palude della burocrazia rallenta tutto: "Da vent'anni lottiamo per vedere riconosciuti i nostri diritti costituzionali - prosegue Giusy - e la nostra intelligenza viene letteralmente offesa".

Il limbo degli assegnatari che non sono proprietari dei loro appartamenti

Gli appartamenti, per i quali gli assegnatari hanno sborsato decine di migliaia di euro alle cooperative di cui erano soci, ma senza arrivare al rogito e risultando quindi occupanti abusivi, non sono stati ancora acquisiti al patrimonio da Roma Capitale. "Questo significa che non possiamo vendere né affittare - spiega Monica Polidori di Monte Stallonara - siamo in gabbia, prigionieri. Non possiamo neanche decidere di cambiare quartiere o città, non possiamo fare progetti di vita perché è tutto fermo". A Monte Stallonara i soci costruttori si sono ritrovati a dover pagare mutui che superavano di gran lunga il valore delle case imposto dalle norme, anche di 40 o 50mila euro. E avendo smesso di pagare le rate, da diversi anni si ritrovano con la spada di Damocle della banca che chiede indietro gli immobili.

"Opere ferme, chiederemo il risarcimento al Comune"

"Le opere di urbanizzazione di Monte Stallonara sono ferme, l’impresa per conto del Comune si è fermata - fa sapere Polidori - . Anche le opere iniziate da Astral per conto della Regione sono ferme da mesi, dovrebbero ricominciare forse entro febbraio ma non ne siamo sicuri. In più sono fermi anche per quanto riguarda la riassegnazione. Ce ne vogliamo andare di qui, non possiamo fare un programma di vita. Tredici anni di attesa devono essere risarciti".

"Aperti al dialogo, ma dev'essere costruttivo"

Adesso, dopo anni di lotte, incontri con le istituzioni, manifestazioni, cause civili e penali, la misura per migliaia di famiglie è colma: "Tra i vari passi da portare avanti c'è probabilmente chiedere la convocazione di una commissione trasparenza - fa sapere Rotunno - e in estreo anche valutare una denuncia civile nei confronti di Roma Capitale. Ci auguriamo tutti di non arrivare a tanto, siamo aperti ancora al dialogo con l'assessore all'urbanistica Veloccia, quello al patrimonio Zevi e il sindaco Gualtieri, ma il dialogo dev'essere veramente costruttivo".