Lazio strade sicure, mille firme perché la proposta diventi subito legge

Le prime mille firme sono state superate e adesso l’obiettivo è quello di arrivare a ventimila. È ambiziosa la petizione a sostegno della proposta di legge Lazio Strade Sicure, rivolta al consiglio regionale affinchè approvi in modo rapido le misure in materia di educazione e sicurezza stradale.

Una petizione perché l'Aula approvi misure su sicurezza stradale

“Un risultato importante che va condiviso con l’associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – AIFVS, che ha patrocinato la nostra iniziativa, e che a Sanremo ha portato la sicurezza stradale all’attenzione di tutto il Paese” ha commentato il consigliere regionale Alessio D’Amato, promotore e primo firmatario della proposta di legge Lazio Strade Sicure.

La proposta di legge Lazio strade sicure

Il progetto di legge si pone l’obiettivo di dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050, in primo luogo partendo dalla prevenzione. “Un obiettivo che si può raggiungere solamente con l’impegno di tutte le istituzioni e con la partecipazione attiva dei cittadini” ha sottolineato il responsabile welfare di Azione. Il Lazio ha il triste primato per quanto riguarda gli incidenti stradali. Ogni anno nel Lazio muoiono più di trecento persone, in particolare sono gli utenti più deboli che pagano il contributo maggiore, pedoni e ciclisti. 1 su 6 muore nel Lazio e a Roma. E poi gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni.

D'Amato: "Bisogna fermare strage"

“Per fermare questa strage silenziosa serve una svolta culturale, bisogna costruire una coscienza consapevole tra gli utenti della strada, la parola d’ordine deve essere prevenzione e educazione stradale. Non basta - dice D’Amato - aumentare le sanzioni e inasprire il codice della strada se si vuole fare qualcosa”. La proposta di legge Lazio strade sicure non è ancora arrivata all'esame dell'assemblea regionale, da qui la strada della petizione “per sostenere l’approvazione in Aula in tempi rapidi”.