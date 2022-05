A Roma è stato rilevato un caso di peste suina

Un caso di peste suina a Roma. A confermarne la presenza all'agenzia Ansa il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Ferrari. "Sì, c’è un caso. La zona dovrebbe essere quella del parco dell’Insugherata – ha spiegato il commissario – stiamo effettuando i controlli necessari". Si tratta di una delle riserve situate nel comune romano e gestite dall’ente regionale RomaNatura.

Il caso di peste suina africana (Psa) a Roma è stato segnalato e individuato dall'Istituto zooprofilattico del lazio e confermato dallo Zooprofilattico Umbria e Marche centro di riferimento nazionale su questa malattia. Oggi è convocata la riunione del gruppo di esperti che lavora sulla Psa, che si riunisce periodicamente per analizzare i casi, come in Piemonte e Liguria (le zone finora colpite, nelle province di Genova e Alessandria) ed è stato attivato il monitoraggio sulla zona per delimitare i confini dell'area interessata. Avviate anche le procedure di notifica europea.

La Psa non è trasmissimibile all'uomo, infetta solo i suini e finora è stata individuata solo sui cinghiali.

“Abbiamo più volte evidenziato – ha dichiarato Ettore Prandini presidente della Coldiretti nazionale – il rischio della diffusione della peste suina africana attraverso i cinghiali e la necessità della loro riduzione numerica attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 con l’articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree protette. Siamo infatti costretti ad affrontare una grave emergenza sanitaria perché – precisa Prandini – è mancata l’azione di prevenzione come abbiamo ripetutamente denunciato in piazza e nelle sedi istituzionali di fronte alla presenza in Italia di più di 2,3 milioni di esemplari, arrivati numerosi anche nella Capitale".

"Nella provincia di Roma – stima la Coldiretti – si calcola la presenza di oltre 20 mila cinghiali che, oltre a distruggere i raccolti e spaventare i cittadini, rappresentano anche un danno economico concreto per le misure di contenimento della commercializzazione che scattano dopo l’accertamento del contagio”.