Peste suina, per Coldiretti 50mila maiali a rischio. Pressing della regione sugli abbattimenti

La scoperta di due maiali contagiati dalla peste suina africana, ha riportato l’attenzione sui rischi che la diffusione della malattia potrebbe avere sugli allevamenti e, di conseguenza, anche sul tema degli abbattimenti.

Le richieste di Coldiretti

Per Coldiretti, sono quasi cinquantamila i maiali allevati nel Lazio esposti al rischio del contagio. E per questo l’associazione dei produttori, ha chiesto attraverso il suo presidente regionale David Granieri “l'introduzione di misure di sostegno per il settore suinicolo al fine di tutelare il reddito degli allevatori ma anche intervenire per un deciso contenimento della popolazione dei cinghiali che rappresentano il vettore di trasmissione della malattia”. Sul tema degli indennizzi il ministero delle sanità è stato già incalzato dalla regione. Il governatore Zingaretti ha infatti scritto al ministro Patuanelli segnalando la minaccia che la diffusione dell'epidemia finirebbe per rappresentare per la suinicoltura e l’agroalimentare laziale.

I casi di contagio nel Lazio

Per ora i casi di PSE hanno riguardato in larga parte il comune di Roma, in quella che il commissario straordinario ha identificato come “zona infetta”. Una superficie più ampia di quella inizialmente individuata, con ordinanza della regione Lazio, come zona del contagio. Vale a dire che, oltre al territorio a Nord di Roma che è compreso nel raccordo anulare, bisogna includere anche una sorta di cuneo che ha il suo vertice nell’area di La Storta. Un altro caso è stato poi individuato a Borgo Velino, nel reatino, motivo che ha reso necessario la costituzione anche lì di una zona rossa.

Il pressing sugli abbattimenti

La scoperta che il virus ha raggiunto anche un allevamento di maiali, per Coldiretti pone la necessità di “dare il via subito gli abbattimenti in zona bianca”. Quindi anche al di fuori del perimetro indicato dal commissario. Una misura che sarebbe utile “per preservare gli allevamenti suinicoli”. Sul tema degli abbattimenti, che insieme alle catture verranno decisi dalla cabina di regia appositamente istituita e coordinata dal prefetto, si è espresso anche l’assessore regionale Alessio D’Amato. “È necessario rapidamente mettere in atto una vera e propria azione di riduzione della pressione dei cinghiali, anche attraverso un piano di abbattimenti selettivi, non comprendo i ritardi” ha dichiarato l’assessore D’Amato nella giornata in cui ha ufficializzato il contagio dei due maiali allevati in zona rossa.

Maiali abbattuti

Intanto la regione Lazio fa sapere che continua l'attività di monitoraggio da parte delle Asl. L'ente governato da Zingaretti ha reso inoltre noto che sono stati abbattuti, dal servizio veterinario della Asl, tutti i capi relativi al piccolo allevamento familiare all'interno della zona perimetrata. Si tratta di quello dove erano stati rilevati due casi di positività nella giornata di giovedì 9 giugno.