Pesca, la regione scende in campo contro il caro gasolio

Le proteste che in tutta la penisola si sono registrate nel mese di marzo, a causa dell’impennata del costo del carburante, hanno fatto breccia in regione Lazio.

I fondi a disposizione

Nell’assestamento di bilancio, il consiglio regionale ha deciso di inserire un provvedimento che mira ad andare incontro alle esigenze di quanti rischiano di non uscire dai porti a causa del caro gasolio. “Qualche settimana fa, dopo un incontro con le cooperative della pesca, avevamo assicurato un nostro sostegno al settore per combattere il ‘caro gasolio’ attraverso un contributo extra di circa 1 milione di euro” ha fatto sapere la consigliera regionale Michela Califano (PD).

Risorse per tutte le imbarcazioni

La promessa è stata mantenuta. “Con l’assestamento di bilancio non solo abbiamo mantenuto fede a questo impegno ma l’abbiamo anche ampliato arrivando a 1,5 milioni di euro. Questi fondi – ha chiarito Califano – saranno ripartiti alle imprese attraverso un contributo destinato a ogni barca in base alla stazza”.

Una difficile ripresa

L’impennata che ad inizio marzo aveva subito il prezzo del carburante, aveva portato i pescherecci, in tutta la penisola, alla drastica decisione di non gettare più le reti in mare per una settimana. Il rincaro del gasolio, infatti, arrivava come ennesima tegola per un settore che, al pari di altri comparti, stava cercando di riemergere dopo le perdite subite durante il periodo pandemico. Anche rispetto a quest’ultimo problema la regione Lazio era recentemente intervenuta, riaprendo i termini per presentare la domanda di sostegno per l’arresto dell’attività di pesca che, a causa della pandemia, si era registrato tra il primo febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Un settore da difendere

“Siamo una delle Regioni con le marinerie più numerose e importanti d’Italia. Ogni giorno il loro lavoro dà sostentamento a noi e al nostro tessuto produttivo. Sono la spina dorsale della nostra economia. Ed è sempre bene ricordarlo, senza di loro – ha commentato la consigliera Califano - non potremmo inserire nella nostra dieta quotidiana pesce buono e genuino”.