Comune e Regione uniscono le forze: sì a task force personale per Giubileo e progetti PNRR

Regione Lazio e Roma Capitale uniscono le forze per realizzare progetti di comune interesse, a partire da quelli relativi al Giubileo del 2025 e all’attuazione del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra Pisana e Campidoglio c’è l’accordo per istituire delle task force attraverso la reciproca temporanea utilizzazione del personale per centrare gli obiettivi di crescita e sviluppo: è questo lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale approvato dalla Giunta Capitolina.

Le missioni del PNRR a Roma

Una stretta collaborazione interistituzionale. D’altronde le sfide all’orizzonte sono numerose e nevralgiche: nelle linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale l’attuazione del PNRR a Roma costituisce la missione-guida dei prossimi cinque anni. “E’ la grande occasione per rilanciare la centralità della Capitale nel sistema-paese e farla essere motore della ripresa italiana” - si legge nel documento approvato dal Campidoglio. Sei le missioni ovvero diversi capitoli tematici di investimento pubblico, in particolare: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Roma verso il Giubileo del 2025

Altro obiettivo che l’amministrazione capitolina si prefigge di perseguire è la realizzazione di opere ed interventi in vista del Giubileo 2025, “evento di importanza planetaria e di straordinario significato spirituale e universale che investirà Roma - sottolinea la Giunta Gualtieri - di una grande responsabilità ma al contempo rappresenterà un’opportunità per rendere la città più bella ed accogliente per le decine di milioni di pellegrini che arriveranno da tutto il mondo”.

Task force di personale di Comune e Regione

C’è insomma da lavorare. Da qui l’idea delle task force di personale di Comune e Regione Lazio impegnate su specifici progetti. “Si ritiene - spiega il Campidoglio - che lo svolgimento di alcune funzioni possa trovare proficua realizzazione attraverso l’attivazione di rapporti di collaborazione interistituzionale tra Roma Capitale e la Regione Lazio tesi a garantire un più funzionale, efficiente ed efficace esercizio dei servizi e delle funzioni di rispettiva competenza”.

I neo assunti dal concorsone al Comune

Comune che probabilmente potrà avvalersi anche dei nuovi assunti, i vincitori del “concorsone” le cui prove si sono svolte la scorsa estate. Dopo mesi di attesa per la valutazione dei titoli di preferenza e la pubblicazione delle graduatorie definitive il Campidoglio è pronto a far firmare i primi contratti, probabilmente, così era stato annunciato, già entro la fine di febbraio.