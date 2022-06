A Roma anche i cani fanno ginnastica: ecco dove saranno tutti i "percorsi agility" a Roma

Anche i cani faranno ginnastica. Il comune ha iniziato a installare percorsi "agility" dedicati agli amici a quattro zampe in diverse aree cani della città, in tutti i municipi (tranne Ostia, per ora). Ha iniziato in III, al parco Talenti, dove adesso c'è un cerchio pneumo, una sbarra a varie altezze, un ponte alto, una pedana basculante e lo slalom.

Nel parco di via Cajumi per l'occasione erano presenti l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi, il presidente del III Paolo Emilio Marchionne, il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri e il delegato al benessere degli animali e consigliere della Città Metropolitana Rocco Ferraro.

"Si tratta del primo di una serie di interventi di riqualificazione specificamente dedicati alle aree cani nel territorio di Roma Capitale - fa sapere il Campidoglio - nelle quali, oltre a lavori di allestimento di arredi e panchine, di rifacimento delle cancellate, ristrutturazione delle recinzioni, verranno installati percorsi di agility dog. In una prima fase si sono previsti interventi in un’area per ogni municipio individuata di concerto con tutti i rispettivi presidenti e con il presidente della commissione Palmieri".

“Sulla tutela del benessere degli animali ci stiamo impegnando a lavorare su più fronti - aggiunge Sabrina Alfonsi -. Da un lato abbiamo l’accoglienza, l’affido, l’adozione dei cani abbandonati: in bilancio abbiamo voluto mettere 150.000 euro per la progettazione della riqualificazione del Canile della Muratella e per la realizzazione dell’ospedale veterinario di Roma, oltre ad aver destinato 2 milioni di euro ai diritti degli animali di cui 1,8 milioni per gestione di canili e gattili. Dall’altro lato abbiamo la cura della vita quotidiana degli animali da compagnia. Fruire del verde pubblico è un diritto di tutte e tutti e noi vogliamo che sia a disposizione anche dei cani con cui condividiamo le nostre vite: un percorso agility per giocare, imparare, divertirsi all’interno di aree verdi, così importanti per la qualità della vita della città”.

“Dopo il decentramento del verde continuiamo a lavorare quotidianamente insieme all’assessora e al servizio giardini di Roma Capitale - dichiara il minisindaco Marchionne -, per migliorare i tanti aspetti della gestione del verde pubblico che sono fondamentali per la qualità della vita di tutte e tutti. È per questa ragione che oggi all’area cani del parco Talenti abbiamo incontrato tante persone felici per i nuovi arredi dedicati ai cani, ma soprattutto con una grande voglia di partecipare, proporre ed esserci per dare una mano a rendere la nostra città più accogliente, inclusiva e sostenibile proprio lavorando sul patrimonio ambientale e verde dei nostri quartieri. Grazie all’associazione Non Solo Cani e al Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro che da anni promuovono e concretizzano queste azioni”.

Nei prossimi mesi i percorsi agility verranno installati al parco della Resistenza a largo Gelsomini (I municipio), Villa Paganini (II), via di Galla Placidia nel parco Placidia-Ottoboni (IV), al parco ex Forte Prenestino in via Delpino (V), a Colle Mentuccia in località Colle Monfortani a Ponte di Nona (VI), al parco degli Acquedotti lato via Viviani (VII), al parco Scott nell'omonia via (VIII), a piazzale Azzolino Hazon al Torrino Sud (IX), a Villa Bonelli in via Camillo Montalcini (XI), a via dei Capasso (XII), a Villa Veschi in via Umberto Moricca (XIII), nell'area cani Ottavia in via Cesira Fiori (XIV) e al parco Papacci in via di Grotta Rossa (XV).